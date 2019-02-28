台廠拚中國貨 資安成主戰場

2019-02-28

〔記者陳炳宏／台北報導〕台灣智慧音箱市場剛起步，目前市售主要有五大品牌（不含網購），產業分析師推估，年銷售約三到五萬台間，雖然目前五大廠牌全是中國製造，但開發團隊與雲端機房所在卻大不同；台廠力拚低價中國貨，資安將成角力主戰場。

今年一月底才上市的華碩首款智慧音箱「神隊友小布」，不僅語音沒有中國北京腔，還強調在地研發的語音大腦，並將「保障用戶資料安全」作為宣傳重點；小布的機房就在台灣，可符合重視資安的台灣消費者需求。

已販售到第二代小愛講的遠傳電信，其語音平台與資料，強調是放在自家內湖機房私有雲，連合作開發核心引擎的中國「出門問問」都不能存取；遠傳強調，電信商得遵守台灣法規，甚至通過滲透測試，資料加密與資安防護，可信度沒問題。

可台語交談「水啦」、「感溫」、「安啦」的富連網智能音箱，雖主打台灣味，但使用中國百度的語音搜尋引擎DuerOS，讓部分消費者擔憂；但富連網強調，目前資料都搭配鴻海集團旗下的台灣ＩＤＣ公司智慧雲服務，所有訊息及資料都存留在台灣。

中國貨機房設第三地 是否轉傳中國難料

中國品牌深知台灣用戶重視資安，多強調機房是設在中國以外的第三地，且宣稱蒐集的音訊資料都會「去識別化」。獵豹移動的小豹音箱，機房設在日本亞馬遜（ＡＷＳ）；小米也強調，特別為了台灣用戶，將小米ＡＩ音箱的伺服器移到新加坡，同時台灣用戶做內容與服務的篩選及調整，資料也是去敏感化並加密儲存。

但電信專家仍擔憂，像小豹音箱，雖然強調資料放在日本ＡＷＳ，但語音平台非常複雜，小豹、小米所宣稱的雲端機房，可能是存放語音對話資料，背後解析會不會再轉回中國機房，就無從得知了；到底有沒有去識別化，也只有中國業者自己心知肚明。

市售智慧音箱比較

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