對台31項措施週年 赴中投資不增反減

2019-02-27

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國對台三十一項措施將屆滿週年，中國國台辦今天將召開例行新聞發佈會，預料將吹噓實施一年來的成果。不過，據我方統計，台商去年赴中投資較前年同期減少八．一二％，陸委會表示，相關措施企圖從台灣引進人才、資本與技術，協助解決中國大陸經濟發展的問題，不過，對我方經濟、教育、文化等各面向實際影響，並不明顯。

去年核准投資近85億美元

中國去年二月廿八日宣佈實施對台三十一項措施，國台辦發言人馬曉光在今年首次例行記者會宣稱，已有二十四個省區市及所轄市縣共六十五個地方推出具體落實舉措。他並說，兩岸人員去年往來超過九○五萬人次，其中台灣同胞往來大陸首次突破六百萬人次，「首來族」達到四十萬人，均創歷史新高。

不過，根據經濟部投審會統計，台商去年赴中國投資核准金額為八十四．九八億美元，較前年同期的九十二．四九億美元，減少八．一二％，比高峰期二○一○年的一四六．一八億美元，已經大幅下滑四成二。

台商赴中投資減少，赴中工作的國人也隨之減少。據行政院主計總處去年十二月公佈最新的統計，二○一七年赴中國工作人數降至四十．五萬人，為近十年新低，已是連四年下滑，且人數為二○○八年以來的低點，預料去年已跌破四十萬人。值得注意的是，三十到四十九歲赴中國工作的台灣人，已大幅減少十三．一％。

台生赴中讀大學約1.3萬人

中國搶台灣學生動作積極，但台灣高中生赴中國就讀學士班人數仍有限。據教育部統計，台灣高中生赴中就讀大學的新生人數，一○三學年至一○七學年度分別為一三五三人、一二七九人、一三八○人、一六五○人與二二四六人，雖有成長，但仍在可控制範圍。若包含碩博士與學士班、專科新生，去年共約三千三百多人，比前年增加八百人，成長約三成左右；去年在中國就讀大學的台生總計約一萬三千人，至於公立大學與頂尖大學仍沒有教師赴中國任教。

在影視部分，三十一項措施宣稱台灣參與中國廣播、電視和電影節目不受數量限制、中國引進台灣生產的電影、電視劇也不受限，不過，去年下半年，中國官方針對影視從業人員查稅、限制戲劇片酬及綜藝嘉賓出席費、禁炒作偶像，最近還禁播宮鬥劇，中國影視業早已進入「寒冬期」。

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