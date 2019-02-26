肯定學生努力 中一中公布四人75級分

2019-02-26

〔記者蘇孟娟、劉婉君、王涵平、沈佩瑤、魏瑾筠、方志賢／綜合報導〕學測成績出爐，受到終結放榜新聞連署行動影響，台中女中、師大附中、景美女中、台南一中、台南女中、高雄多數高中，都選擇不公布學測成績，多校均僅提供簡單的相關資訊，不主動安排學生受訪。

景美女中校長黃贇瑾指出，在一○八課綱之後，每校都有自己特色，想培養的人才也不同，國家需要的不只是學業成績的人才。

台中一中則照例公布四人報考五科達七十五滿級分，另報考四科達六十滿級分有卅二人。台中一中校長陳木柱強調，學科表現優異的學生就像音樂、體育及美術表現優異者一樣，均是多元智慧的一環，且是經過萬分努力才獲得佳績，均應同等被肯定或尊重。南投願受訪的學生認為，報導學測成績對社區高中學生是一種肯定，不需要完全終結。

虎尾高中校長薛東埠表示，對於位居偏鄉的學校而言，校方還是會選擇適度公布，但若學生本人拒絕，校方也不會勉強。

武陵高中今年有七名五科滿級分學生，是桃園市最多七十五級分學生的學校。校長林煥周說，今年有三位滿級分同學不願受訪，校方尊重其意願。

雄女學霸前男友 有望上台大醫

高雄女中、高雄中學等校高中生日前發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」活動，與雄女一名女畢業生去年錄取台大醫學系，受訪時向雄中落榜學霸魏姓男友喊話「在台大等你」、進而引發一連串報導有關。兩人後來分手，昨傳出今年重考的魏男，國英數自等四科拿到滿級分六十分，可申請台大醫學系。能否錄取，還要看後續實驗實作及口試成績才能確定。

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