積欠勞健保費 醒吾高中校舍被查封

2019-02-21

〔記者陳慰慈、陳心瑜、吳柏軒、陳恩惠／綜合報導〕新北市私立醒吾高級中學近年財務狀況不佳，繼去年底爆出積欠老師薪水，又因積欠前年、去年的勞、健保費三百七十六萬餘元，法務部行政執行署新北分署前天查封兩筆校地及行政大樓、禮堂、教室等四棟校舍。若不繳清，將依法進行鑑價及拍賣程序。校方當場承諾三月底前繳清。

去年底才爆欠老師薪水

醒吾高中在查封後仍可正常運作，代理校長吳文梅昨表示會積極處理，師生權益都會獲得保障。醒吾高中教師會理事長陳燕慧則指，校方還積欠教師去年九月至今年一月的鐘點費和研究費。

新北市教育局指校方如果未依承諾改善財務，將召開私校諮詢會議，研議是否向法院聲請停止或解除學校法人董事長、部分或全體董事的職務，並研議解散董事會。

新北分署說明，醒吾欠繳前年一月起至去年七月的健保費，以及去年二月起至七月的勞保費與勞工退休準備金，衛福部健保署及勞動部勞保局陸續移送該校七十九件欠稅未繳案到新北分署執行，醒吾已清償八十萬一千八百五十八元，但還有三百七十六萬七千零六十四元未繳。

校方允諾3月底前繳清

新北分署催繳時，醒吾高中表示將先拿教育局補助款來繳交，最快這月底、最慢下月底繳款，因醒吾高中名下只有兩台汽車，且價值不高，另無其他可供清償欠稅的財產，怕校方脫產，新北分署十八日由行政執行官帶隊前往查封。新北市教育局副局長黃靜怡則說，私校補助款一年發一次，一○七學年度的兩千八百萬元補助款早就給了，提醒學校董事會妥善處理財務問題。

醒吾高中因欠稅被查封並非首例，新竹市矽谷中小學就曾因積欠五億六千三百萬元的土地增值稅及罰金，二○一三年十一月七日遭行政執行署新竹分署查封校地、校舍及鄰近社區道路約四萬五千平方公尺土地，二○一六年一月十四日由「康橋學校財團法人」出價三億四千五百九十萬元購得，目前已成為康橋國際學校新竹校區。

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