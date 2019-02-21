兩岸和平協議須公投 吳敦義：也是全民意的呈現

2019-02-21

〔記者施曉光、楊淳卉／台北報導〕國民黨主席吳敦義拋出未來執政後要與對岸洽簽兩岸和平協議，蔡政府提出修兩岸人民關係條例，須經人民公投同意反制。吳敦義昨接受廣播專訪時表示，如果蔡政府的修正案能得到民眾廣大認同，國民黨未來執政後就不一定要再修法，而且如果協議在簽訂之前有民意表達支持，或簽署後通過公投同意，或許也是全民意的呈現。

面對民進黨質疑主張洽簽和平協議，吳敦義表示，民進黨明顯犯了錯誤，好像是國民黨要與中國共產黨簽署和平協議，兩岸人民關係條例明白規定，只有政府委託的機構才能與對岸洽簽協議，而且他強調簽署一定是在確保中華民國主權尊嚴與對等前提下，民進黨是「故意搞不清楚」。

他強調，兩岸和平協議不是「投降協議」，「這是好事」，是民進黨發言人故意污名化兩岸和平協議。

民進黨昨也再度表示，任何因強權威脅所簽訂的政治協議，就是「投降協議」，是「大國併吞他國的前部曲」，民進黨也要請國民黨總統擬參選人新北市長朱立倫、前立法院長王金平，明白對投降協議表態。

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