再教育營 中國複製到西藏

2019-02-17

〔編譯張沛元／綜合報導〕印度媒體The Print日前踢爆，儘管北京當局一再否認鎮壓西藏與新疆的少數民族，但根據該報獨家取得的衛星照片，中國目前正在西藏興建至少三座與新疆類似的再教育營，其中一座位於寺院眾多的康區。流亡海外的藏人指出，北京當局在西藏進行洗腦教育不稀奇，如今擴及康區恐遭反抗，北京當局自然要為大規模鎮壓做準備。

媒體踢爆：至少興建3座

The Print以前蘇聯勞改營「古拉格」（gulag）稱呼這些再教育營。照片中至少可以看到三座西藏再教育營設施，而且皆尚未完工；除佔地遼闊，外圍有厚達五公尺的高牆，更外層還有鐵絲網。報導中指出，也被稱為「根除極端主義學校」或「再教育學校」的再教育營，其實就是進行政治灌輸的拘留中心，遭拘留者輪班被迫在國營工廠中服勞役；至於再教育營裡被改頭換面蓋成中式建築風格的「寺院」，推測應是不服從中共指令的西藏僧侶勞改營或懲教所。

衛星照片提供者是退役印度上校巴特（Vinayak Bhat），網路資料顯示他通曉中文，曾任陸軍情報員，擅長衛星圖像解釋與分析。

達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長達瓦才仁十五日就此事受訪時表示，北京當局不僅將在西藏自治區的洗腦教育複製到新疆，現在更擴張到西藏自治區以外的康區，全面高壓治藏態勢嚴峻升高。達瓦才仁說，康區寺院最多，人口也較集中，五○年代中國與西藏的戰爭有不少都是率先在康區爆發；此外，寺院最多也意味北京當局在康區洗腦會遭遇較多抵抗，所以得為較大規模的鎮壓做準備。

海外藏人：準備大規模鎮壓

達瓦才仁與西藏台灣人權連線理事長札西慈仁異口同聲表示，中國政府早就在藏區進行洗腦教育，這並不是新聞；各種剷除當地宗教語言文化的漢化招數誇張驚人，像是把數千座寺廟與軍營直接充做再教育營，官員與警察進駐寺廟與裝設監視器廿四小時錄影，強拆藏族佛學院將尼師送去進行愛國教育，以及強迫尼師、出家人穿軍裝高唱「沒有共產黨就沒有新中國」歌曲，同時又強迫僧人穿袈裟跳舞。

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