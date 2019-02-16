一月出口連3黑 年減0.3％

2019-02-16

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部昨公布一月出口二七三億美元，雖為歷年同月次高，但較去年同月減○．三％，連續三個月負成長。財政部表示，主因美中貿易戰牽制、國際原物料價格下滑，導致傳產外銷轉弱、電子零組件也表現平平，預料第一季出口將衰退，終止連續十季正成長。

貿易戰影響 恐終結連10季成長

根據財政部統計，一月出口二七三億美元，月減四．六％、年減○．三％；進口二六三．九億美元，為歷年單月第三高，月增十．四％、年增六．八％。出、進口相抵，因出口減少、進口增加，貿易出超僅九．一億美元，為近六年最低，年減十七．八億美元。

財政部統計處長蔡美娜指出，受原物料價格下跌及需求降溫的雙重夾擊，主要貨品出口升少降多，一月塑化、紡織品、基本金屬及其製品出口分別年減十二．八％、十．四％及七．三％。不過，受惠雲端伺服器及電腦零附件出口強勁，資通與視聽產品年增廿一．四％；電子零組件則僅增○．八％，主因進入外銷淡季，加上智慧手機需求疲弱，導致庫存水位升高。

蔡美娜指出，一月對美、日、歐出口均增逾一成，對中港及東協則續減。其中，對中國及香港出口一○三．二億美元，為近廿個月最低，年減七．五％，因廠商投資及購料續保守；對東協出口更減十五．三％，為三年來最大減幅。不過，對美、日出口均創歷年新高，對美國更增廿一．二％，為近七年半最大增幅，且連續廿八個月成長；對歐洲出口也增十一．四％，歐美市場占比升至廿四．一％，為近八年最高。

蔡美娜表示，美中貿易爭端效應陸續浮現，今年全球景氣不如去年，帶動國際原物料價格回軟，加上智慧手機換機週期延長，主計總處已下修今年出口成長至○．一九％，預料上半年出口衰退二．四％，下半年則可望成長二．六％。

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