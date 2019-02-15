回應韓國瑜兩岸論述 蔡英文：台灣人民可自由選擇 沒有指腹為婚

2019-02-15

〔記者蘇永耀、鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統昨回應高雄市長韓國瑜所提的兩岸關係論述，總統說，我們是主權國家，台灣人民有獨立行使的意志，也有自由的選擇，沒有指腹為婚這回事。由於昨日是西洋情人節，陸委會副主委兼發言人邱垂正也妙喻，不論「先友後婚」或「你儂我儂」，一定要拒絕「恐怖情人」。

陸委會：拒絕恐怖情人

韓國瑜日前接受媒體訪問比喻兩岸關係如同「指腹為婚」，並批評蔡英文不要獨立，也不承認九二共識，沒有清楚告訴台灣人民要帶往哪裡去。

總統在臉書等社群媒體回應說，「有人問我，要把國家帶去哪裡？」她現在做出回答，國家的方向只有一個，就是自由、民主、安全跟繁榮。身為總統，這兩年多來，她每天的工作，就是努力地壯大台灣，強化國安。

蔡英文說，我們是主權國家，台灣人民有獨立行使的意志，也有自由的選擇，沒有指腹為婚這回事。相較於過去的中華民國，她更在意的是中華民國台灣的現在與未來。

總統表示，過去兩年多，國際社會對台灣有越來越多的肯定與支持，台灣正在正確的道路上前進，方向對了，就一起勇敢自信向前走吧。

邱垂正在陸委會例行記者會表示，中共一再以武力恫嚇威脅打壓台灣國際生存空間，推動矮化台灣的「一國兩制」台灣方案，企圖消滅中華民國，「這應該不是兩岸一家親、你儂我儂的做法」。

昨天是情人節，邱垂正也說，「無論是先友後婚、你儂我儂，重點是一定要拒絕恐怖情人，祝願天下有情人終成眷屬，天下眷屬終成有情人」。

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