規範退將赴中 本會期列優先法案

2019-02-14

〔記者黃欣柏、鍾麗華／台北報導〕退將吳斯懷等人兩年多前赴中參加中共領導人習近平主持的活動，引發爭議，民進黨立委王定宇、鄭寶清、李俊俋、劉世芳、林俊憲及時代力量立委徐永明均提案修法，約束退將赴中言行，但各版本仍在立法院待審。民進黨團總召柯建銘昨說，當初擱置本案是為了避免擴大年金改革的反彈，本會期將列為優先法案。

政院版罰則 最重可終身剝奪月退俸

行政院前年七月提出「兩岸人民關係條例修正草案」，也進一步強化規範退休高階將領或卸任政務官赴中的言行，但由於去年推動年金改革相關法案，因此受到延宕，立法院本會期週五開議後可望列為優先法案。

據行政院版草案，退休高階將領或退休政務人員十五年內，不可參與中國政治活動，違反者最重可終身剝奪月退俸或最高處五百萬元的罰鍰。由於前總統馬英九列管期三年即將屆滿，若這項修法在今年五二○前通過的話，馬將適用。

現行條文規定，列管的退離職人員赴中管制原則三年，管制期屆滿後，赴中無須申報。而政院版修法草案規範，管制年限最少三年，只能增加，不能縮減；涉密程度較高者於管制年限屆滿後，赴中前仍應申報，並得要求終身申報。

草案並明訂，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關的政務副首長以上人員、中將以上軍職人員及情報機關首長，自退離職起十五年之內赴中參加政治活動都必須受限制，估計受影響人數在千人以內。

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