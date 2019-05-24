【鞋槓／人紳】混血紳士 鞋底巧思

2019-05-24

記者方惠宗／台北報導

正裝之中如何流露不隨便的輕鬆，並同時擁有正式感，鞋履的巧思何在？「鞋」槓人「紳」告訴你。

混血紳士 鞋底巧思

當日常風格與工作環境並不一定要穿正式度很高的鞋款，但希望保有一定的正式感，休閒材質與紳士風範的「混血」設計，本季令人眼睛一亮。

愛馬仕以對比鮮明的深色丹寧帆布與磚紅色橡膠鞋底材質設計Trevor丹寧帆布德比鞋，成為一款帶有俏皮風格的都會男鞋。Theodore磨砂牛皮樂福鞋則是以磚紅色橡膠鞋底搭配天藍色磨砂牛皮鞋面，讓這款樂福鞋充滿夏日風情。

在a.testoni，充滿休閒逸趣又展現優雅的軟木鞋底成為設計主角，搭配天然植鞣皮革，打造牛津鞋、孟克鞋、樂福鞋等；當軟木、橡膠及皮革合製成輕感鞋底，除了重量減輕、隔離防水效果佳，且具備彈性舒適，在夏季散發自然感受。

講究自然風，Salvatore Ferragamo以草編與橡膠鞋底吸引人們目光；Andorra鞋面以繁複工藝創造特殊的編織，Arinos款式則以柔軟馬鞍皮革搭配同色系釦飾。

中價鞋槓 雕花鞋也是運動鞋

即便休閒品牌符合專業的正式感依然不可少。丹麥品牌Ecco融合紳士皮鞋與運動鞋底，推出ST.1 HYBRID鞋款，鞋面延續正裝鞋款紳士風，鞋底運用獨家整合緩震系統，有優異的彈性與抓地力，搭配新開發的中底，重量比一般PU材質鞋底更輕33%，減震效果也強2倍，動靜皆宜，出席會議零違和。

英國百年品牌Clarks呼應Business Casual與Smart Casual所需，推出正裝休閒款「Raharto Way」樂福鞋，鞋床設有特殊彈性軟墊，舒適服貼，EVA鞋底增加摩擦力，適中厚度，行走更輕快。同時，Vennor Walk鞋款以經典休閒鞋為設計基礎，注入運動機能，紳士造型也無拘束。

圖片提供／a.testoni、Clarks、ECCO、Hermès、Salvatore Ferragamo

愛馬仕Trevor系列丹寧帆布德比鞋，21,200元。

愛馬仕Theodore系列磨砂牛皮樂福鞋，29,400元。

a.testoni焦糖色牛皮牛津鞋（上），以及牛皮流蘇樂福鞋，各39,800元。

a.testoni可可色麂皮膠底牛津鞋，35,800元。

Salvatore Ferragamo Andorra黑色牛皮編織休閒鞋，40,900元。

Salvatore Ferragamo Arinos黑色小牛皮樂福鞋，29,900元。

Ecco ST.1 HYBRID男鞋系列樂福鞋款。7,680元。

Ecco結合正裝鞋面與運動鞋底的ST.1 HYBRID系列。小牛皮英倫雕花款，9,980元。

Clarks玩味Smart Casual，推出Raharto Way（棕褐色款），5,280元。

Clarks Vennor Walk以經典休閒鞋為設計概念。圖為灰色款，5,880元。

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