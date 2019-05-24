【鞋槓／人紳】好威！我的名鞋

2019-05-24

記者方惠宗／台北報導

正裝之中如何流露不隨便的輕鬆，並同時擁有正式感，鞋履的巧思何在？「鞋」槓人「紳」告訴你。

好威！我的名鞋

這一季，運動鞋「潮威」不減，還越來越奢華！

Louis Vuitton（簡稱LV）就推出「Now Yours Run Away」運動鞋客製化服務，「無論全小牛皮、全鱷魚皮或混合小牛皮與鱷魚皮鞋款，鞋上13個不同區域皆可訂製，包括鞋底、鞋跟、鞋舌與鞋帶，展現個人獨特風格、獨一無二的運動鞋！」

LV為「Now Yours Run Away」鞋款提供9種顏色與4種帆布選項，縮寫可熱燙印於鞋跟或側面；側面可用縮寫結合LV條紋，條紋有兩色可選；「忠於LV的傳承與代表性客製化特色，並在品牌位於義大利Fiesso d’Artico的工坊製作」，訂貨到交貨的所需時間約7週以上。

義大利精品Ermenegildo Zegna也推「My Cesare」個人化訂製專屬運動鞋，以創新重疊結構方式設計，鞋身以皮革及網眼嵌片拼接，搭配豐富細節和極致輕盈的橡膠鞋底，側面XXX標誌有一系列顏色供自選訂製。

圖片提供／Ermenegildo Zegna、Louis Vuitton

LV推出Now Yours Run Away訂製運動鞋，設計元素千變萬化。45,000元。

LV推出Now Yours Run Away訂製運動鞋，設計元素千變萬化。45,000元。

Ermenegildo Zegna推出My Cesare個人化訂製專屬運動鞋，約25,300元起。

南韓國男子團體GOT7成員BamBam（右）與Mark Tuan以My Cesare鞋款造型。

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