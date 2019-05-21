貼身小包當道 LVNew Wave系列推腰包、相機袋

2019-05-21

〔記者方惠宗／台北報導〕貼身小包當道，法國精品Louis Vuitton（簡稱LV）以「腰包」及「相機袋」為New Wave系列添入新成員，標榜方便、實用的時尚風格，多功能腰包更具備可調整長度的揹帶，可配掛在腰部或斜背，呼應充滿活力、動感的現代潮流精神。

LV去年首度推出靈感來自「New Wave」新浪潮音樂風格的New Wave系列，設計元素結合傳統及前衛，運用細緻柔軟的皮革加上獨特的波浪紋絎縫細節，並從品牌經典當中被遺忘的圖案取材，打造出鍊帶肩背包、鍊帶托特包等主要樣式，獨樹一幟的風格美學成為潮流標誌。本季全新加入腰包及相機袋兩款設計，宣揚輕巧與實用。多功能腰包擁有可調整長度的揹帶，可配掛在腰部或斜背。相機袋具備長斜肩揹帶，其設計結合皮革和鍊帶。顏色上，共有黑色和白色兩種款式，相機袋另外推出糖果粉紅色。兩種款式都裝飾復古金色金屬LV標誌。「Louis Vuitton」的品牌名稱則以繽紛的彩虹字體拼寫於拉鍊皮革標環。

LV New Wave系列加入相機袋。圖中為糖果粉紅色款式，61,500元。（Louis Vuitton提供）

LV New Wave系列多功能腰包擁有可調整長度的揹帶，可配掛在腰或斜背。（Louis Vuitton提供）

LV New Wave系列去年首度登場，獨樹一幟的風格美學成為潮流標誌。圖為模特兒展示鍊帶肩背包，76,500元。（Louis Vuitton提供）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法