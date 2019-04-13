LV新經典 三女星鬥美比魅力

2019-04-13

﹝記者方惠宗／台北報導﹞法國精品Louis Vuitton（LV）最新形象廣告推出「新經典」系列手袋，邀來美國女星艾瑪‧史東（Emma Stone）、瑞典女星艾莉西亞‧薇坎德（Alicia Vikander），以及法國女星蕾雅‧瑟杜（Léa Seydoux），三大女星合力代言，拍攝由Craig McDean掌鏡，與法國造型師Marie-Amélie Sauvé共同詮釋嶄新酷炫的精神，風格歷久不衰，又符合時下潮流。

三大女星完美體現Capucines、Twist與Dauphine手袋精神，手袋風格與設計將蘊含的能量注入現代生活之中。進入而立之年、艾瑪‧史東喜愛Capucines，線條簡約，透過精湛幾何造型與柔軟質感，兼具經典風貌與靈活輕巧，成為現代時尚的最佳代表。同為30歲的瑞典女星艾莉西亞‧薇坎德則屬意Twist，造型饒富玩趣又吸睛奪目，金屬鍊帶與LV字首轉鎖的精妙設計相得益彰。33歲法國女星蕾雅‧瑟杜鍾情Dauphine，這是1976年LV Monogram經典傑作的現代演繹，混搭Monogram帆布與華麗皮革，襯托LV字首環形磁釦之美。

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