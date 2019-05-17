〈夏日時光〉G-SHOCK CLEAR SKELETON 好耍酷

記者林欣若／台北報導
繽紛色彩、涼感材質，腕錶換季，為夏日揭開序幕。
強悍耐撞、潮流個性的G-SHOCK，推出以半透明材質為主題的CLEAR SKELETON系列，展現難得的輕盈活潑，有如果凍一般的半透明錶殼，為炎夏注入清涼。
CLEAR SKELETON系列以80年代風潮為靈感，運用半透明材質襯托出鮮豔色彩以及金屬鏡面的錶盤設計，打造出獨特的復古風格，令人聯想到80年代風靡一時的Disco風潮。GA-400SK分別以黑白兩色的透明錶身，搭配搶眼的桃紅色與螢光綠，凸顯年輕的氣息；而DW-5600、DW-6900、GA-700錶身為灰色調，錶面採用具有金屬光澤的鏡面銀色設計，整體為同色調外觀。全系列功能延續G-SHOCK招牌的耐衝擊構造、防水200米、LED照明，同時搭載世界時間、計時碼錶、倒數計時等多項功能。
圖片提供／G-SHOCK
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G-SHOCK DW-5600SK-1，2,800元。（翻攝自G-SHOCK Facebook官方網頁）
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G-SHOCK DW-6900SK-1，2,800元。
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G-SHOCK GA-400SK-1A4，4,500元。
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G-SHOCK GA-400SK-1A9，4,500元。
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