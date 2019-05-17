〈夏日時光〉SWATCH X HACKETT 好英倫

2019-05-17

記者林欣若／台北報導

繽紛色彩、涼感材質，腕錶換季，為夏日揭開序幕。

英國時尚設計師Jeremy Hackett以充滿生命力的倫敦為靈感，打造鮮明的都會風格，去年Swatch首度與Jeremy Hackett合作推出聯名錶款，限量秒殺，今年再度攜手，以愉悅的色彩帶來英倫夏日氣息。

Swatch和Jeremy Hackett的品牌DNA，以巧妙細節表現在三款聯名錶款，例如錶環巧妙置入專屬於Hackett的「H」造型，並分別在3點鐘或6點鐘日期窗加上極具品牌識別度的紳士帽圖樣，頗具巧思。紳士錶款「Classic Lines」以質感的深棕色皮革錶帶搭配海洋藍率性線條錶盤，是充滿運動活力的夏日風格；夢幻女錶「Jermyn」以英格蘭柔粉色錶盤打造甜美態度，搭配深灰色皮革錶帶增添知性；男女皆宜的「Thames」以藍矽膠錶帶展現明亮的海洋風情，全球限量發行1,983只，是向兩個品牌誕生的年份致敬。

圖片提供／Swatch

SWATCH X HACKETT Classic Lines腕錶，6,600元。

SWATCH X HACKETT Jermyn腕錶，6,600元。

SWATCH X HACKETT Thames腕錶，5,500元。

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法