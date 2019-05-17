《2019春夏底妝圖鑑》粉底液大勢回歸 精選13款

2019-05-17

記者邱巧貞／台北報導

專業彩妝品牌M.A.C縱橫四大時裝週秀場妝容，提出2019年春夏底妝趨勢為零妝感、偽素顏的「自然妝感」。

「自然妝感」在每一季的彩妝趨勢中均佔有一定的地位，但是，「自然」並非是帶給人頹廢、乖順的感覺，而是更有態度表現出個人特色。彩妝師認為，返璞歸真絕對不等於頹廢。事實上，這種妝容十分奢華，是更若有似無地，追求仔細校準的打亮與修容，因為利用技巧性使妝容無豐富色彩，反而能突顯五官的特色。

恆久無瑕

許多粉底會因為氣候、環境或本身膚況的不穩，連帶展現不穩定的妝效表現，紀梵希「高級訂製恆久粉底液」蘊含持妝聚合物，能與肌膚穩定持久的完美貼合，達到防水耐汗、不脫妝效果；獨家微氣孔結構粉體能霧化毛孔及細紋，控油且提高遮瑕度；當中蘊含的甘草萃取物與甘油保濕因子會不斷釋放水分子微珠，使肌膚柔嫩舒適無負擔；光澤提亮精油能提升肌膚光澤度，並促使色素粒子均勻分布，使妝效均勻，散發彷彿高級訂製絲緞般的精緻光澤。

微流體底妝

香奈兒「時尚裸光微滴粉底精華」為一款全新彩妝產品，標榜清新水感，猶如第二層肌膚般隱形薄透。香奈兒過去曾於保養及香氛產品中結合「微流體科技」，這回首次將微流體科技融匯於粉底產品中，專利微流體科技可限制成分用量，無須透過乳化劑即可使用單一配方結合水相與油相兩大元素，帶來裸肌質感，讓肌膚自在呼吸。

此款全新粉底精華隨附小型刷具，是因應粉底配方而研發，提供更完美親膚效果，只需按壓一下產品，油水兩大質地隨即各自獨立釋出，以刷具沾取時，則會混合為一，使微滴粒子進而迸發。

貼身運動衣

巴黎萊雅底妝銷售冠軍「24H無瑕誘潤粉底液」曾創下全球每3秒賣出1瓶的銷售奇蹟。巴黎萊雅全新推出「24H無瑕完美粉底液」，甫在歐洲上市即造成轟動，市占率狂飆，受到國外部落客激賞狂推，被譽為「粉底液界的天才」。

這款全新粉底的靈感來自「運動衣科技」，讓粉底液宛如一件貼身舒適的運動衣，在運動的同時依舊能親膚不脫妝，始終保持完美妝容。其中採用輕氧技術讓肌膚自在呼吸，全新的微細球狀因子讓粉底液的質地更加輕盈。

年輕肌入門款

露華濃在美國長期穩坐持久型粉底液銷售第一，最新推出的「無懈可擊淨化粉底液」在美一上市就掀起話題。

這款保養型粉底液是標榜專為年輕肌膚量身打造的人生中第一瓶護膚粉底液，除了展現高度親膚性，採用蘆薈、綠茶、山茶花、卵磷脂、小黃瓜萃取等多重保養成分，如同一瓶現搾新鮮粉底液，滿足年輕肌膚容易長痘、泛紅等需要鎮靜舒緩的需要，同時輕盈薄透的自然妝感。

上質光澤

底妝因長時間接觸肌膚，與肌膚的關係緊密連結，黛珂以「上妝即保養」的概念出發，推出全新AQ底妝系列，延續AQ保養品中的美容成分，如植物禾雀花、白樺水等，再配合網狀薄膜能隨著延展於肌膚的同時，形成高度密度薄膜，貼合每寸肌膚，創造緊緻水潤的上質光澤，另添加清新高雅的曇花香氣，達到療癒舒緩之效。

亞洲專屬調色

忽冷忽熱的天氣是底妝的致命大敵，M.A.C紅遍全球的銷售冠軍「Studio Fix Fluid粉底液」以持妝穩定度聞名，在2017年特別針對亞太區女性膚質，推出亞洲版獨家配方「超持妝無瑕粉底液」，今年進一步上市14款專為亞洲膚色設計的全新色選，讓底妝色選擴大到24種膚色選擇，從冷色調、中性色調到暖色調的肌膚，都能找到貼合自己膚色的粉底色系。其中一款N16更被彩妝師號稱為最美色選，不過度偏黃或偏紅的中性調色，最適合台灣女生的膚色。

呼吸礦彩

來自日本的礦物彩妝品牌ETVOS以獨特粉體科技開發出「會呼吸的礦物彩妝」，全新推出的「水潤輕感粉底液」，以天然純淨礦物原料加上高科技水研磨技術，讓彩妝粉體不阻塞毛孔，並搭配神經醯胺等多種保濕因子，減少彩妝對肌膚造成負擔。ETVOS主張所有商品除保養成分外均不含過多添加物，例如人工色素、人工香料、礦物油、矽靈等物質，即使是敏感肌的消費者都可安心使用。

發光小燈泡

被網民們暱稱為「小燈泡」的嬌蘭「亮顏裸光純萃粉底液」，一推出即大受歡迎，柔霧光感的自然妝效，可疊加使用，達到理想的遮瑕效果。

產品標榜97%的配方採用天然來源成分、礦物顏料及海洋與植物活性原物料。其中，由「紅藻」及「塔拉膠」萃取精華組成的防護網，能讓肌膚自由呼吸的同時防禦微小汙染粒子，「白可可豆萃取液」可長時間幫助肌膚補水保濕。

產品外型由知名設計師Mathieu Lehanneur設計，以二元的瓶身構想，象徵兩種看似矛盾元素的平衡；此外，嬌蘭同時推出全新粉底刷具「伸縮式竹碳刷毛粉刷」，方便攜帶收納，斜角設計符合人體工學。

透明遮瑕力

RMK新推出「光透CC粉凝膠」採用獨特的凝膠型態，輕盈包覆肌膚的清透薄膜，透光的同時，自然遮瑕毛孔與膚色不均勻等等的膚況；添加極具高透明度的凝膠，透明凝膠中以均衡的比例調和白、紅、黃、黑4種的彩色膠囊油，展現自然的膚色，同時能自然遮瑕毛孔等等的凹凸處以及修飾膚色不均。比起一般添加粉狀顏料，凝膠質地更能打造出高透明度與亮澤感的妝容。

柔霧柔光二擇一

迪奧彩妝創意形象總監Peter Philips重新打造經典的超完美持久粉底液，添加三色堇萃取與頂級保養系列使用的玫瑰果萃取成分，今年推出升級的「超完美持久柔霧粉底液SPF35 PA+++」與「超完美持久柔光粉底液SPF35 PA++」兩款底妝。

迪奧「超完美持久柔霧粉底液」富含柔霧粒子，能有效抑制油光，透亮粒子則修飾瑕疵、勻亮膚色，創造舒適經典的柔霧妝效；另一款「超完美持久柔光粉底液」則添加獨特輕質保養油，在接觸肌膚時自然揮發，另有保濕因子潤澤肌膚，光采粒子能隨環境光線變化折射光澤，綻放透亮光采。

水潤續航

南韓美妝品牌雪花秀觀察到近年消費者對粉底液的需求逐漸提升，推出全新「輕透雪紡水粉底」，以水精華為基底，並注入超級食物成分沙棘果精萃，搭配超微粉彩親膚粉體，輕盈透氣，同時提升膚色亮度，創造粉嫩柔霧的光澤美肌。

超時持妝

植村秀全新「無極限超時輕粉底」，標榜在強光和高溫條件下依然能美麗持妝。植村秀實驗室於粉體內置入吸油因子，能如海綿般吸走皮脂和油光，粉體外覆上超薄定妝膜，流動性高的液態粉體在碰到肌膚的瞬間，轉為乾爽的薄紗質地。裡頭添加天然有機米萃取，是傳統常用護膚保濕的亮白成分，防止膚色暗沉並保持粉底真實色彩，一次集結24款粉底色調，不需遷就偏黃或偏紅膚色，為每一種亞洲膚色精準配色。

濃潤粉霜

佳麗寶DEW系列一直以保濕潤澤的效果聞名，在2017年全面更新後，今年也首次推出DEW SUPERIOR底妝系列，其中的「潤活精純光透粉霜」延續濃潤保濕的奢華觸感，蘊含纖細光澤，猶如水潤濃縮的營養霜，完妝後創造飽滿張力的膚況。

圖片提供／M.A.C、ETVOS、植村秀、迪奧、紀梵希、黛珂、雪花秀、香奈兒、巴黎萊雅、東方美、嬌蘭、露華濃

紀梵希高級訂製恆久粉底液SPF20／PA++，共12色，30ml／1,800元。

香奈兒時尚裸光微滴粉底精華，共有明亮、自然與健康3款色號，30ml／2,700元。

巴黎萊雅24H無瑕誘潤粉底液，30ml／530元。

露華濃無懈可擊淨化粉底液，共4色，350元。

黛珂AQ微光塑顏粉凝露，共7色，30ml／3,500元。

M.A.C超持妝無瑕粉底液，共24色，30ml／1,550元。

ETVOS水潤輕感粉底液（亮白），30g／1,300元。

嬌蘭亮顏裸光純萃粉底液，共10色，各30ml／2,350元；嬌蘭天然竹炭無痕粉底刷2,000元。

RMK光透CC粉凝膠，30g／1,600元。

迪奧超完美持久柔霧粉底液SPF35 PA+++；迪奧超完美柔光粉底液SPF35 PA++，皆為30ml／2,200元。

雪花秀輕透雪紡水粉底，共6色，30ml／1,880元。

植村秀無極限超時輕粉底SPF24／PA+++，全24色，各35ml／1,700元。

佳麗寶DEW SUPERIOR潤活精純光透粉霜，共4色，30g／1,800元。

還想看更多新聞嗎？現在用ＡＰＰ看新聞還能抽獎；

點我下載APP 按我看活動辦法