《2019春夏底妝圖鑑》修飾＋蜜粉 超持妝關鍵武器

2019-05-17

記者邱巧貞／台北報導

適度精準的遮瑕及打亮，能為底妝創造更完美的效果！炎炎夏日即將到來，氣溫驟升，最煩惱的莫過於油光滿面及毛孔粗大造成脫妝的窘境，針對這樣的困擾，妝前飾底乳及定妝用的蜜粉，成為幫助持妝的關鍵武器。

珍珠光肌

NARS推出限量的「超模珍珠光澤乳」為一款玫瑰金色調的妝前乳，適合亞洲人膚色，含維他命E、角鯊烯等成分，質地輕潤保濕，單搽提升肌膚明亮度，亦能提升底妝服貼度，可任意搭配其他粉底液使用，打造專屬的光澤肌。

愈遮愈潤

SUQQU「晶采淨妍遮瑕筆」添加日本產綠葉萃取精華、玻尿酸等保濕成分，愈遮愈潤，同時減少白感並提高粉底彩度，讓遮瑕更自然，少量即可修飾膚色不均。3款色號分別為N-01適合粉底顏色較亮；N-02適合粉底顏色較自然；G-01針對想要自然遮瑕、喜歡光澤妝感而設計。

撫平細紋

底妝後使用的遮瑕品，特殊彈力凝膠配方，即使因表情牽動而產生的動態細紋，也能透過具延展性的柔軟薄膜來撫平，透過玫瑰光擴散粉末反射光線，能打造肌膚平滑明亮的視覺印象，添加山竹萃取精華及W玻尿酸，長時間保濕並預防因乾燥引起的細紋再次產生。

蜜桃裸肌

THREE「霧光修飾乳」標榜天然由來成分89%，萃取自植物的角鯊烷與多種植物油精華成分，為肌膚帶來宛如保養後的潤澤感，並進一步提升後續疊搽的粉餅與肌膚間的「密著感」，明亮的蜜桃色適合各種膚色，採礦物性防曬成分。

操控血色感

針對春夏季節最令人困擾的脫妝問題，佳麗寶COFFRET D’OR推出5款色選的「光色淨透UV飾底乳」，使用白色液態遮瑕材料，為肌膚帶來明亮光澤，彷彿一張乾淨的純白畫布，並融入高透明感的色彩，可自行調整氣色；毛孔隱形彈力體利用光線散射效果，模糊掉凹凸不平的陰影，遮瑕毛孔同時，更以色彩玩出多樣血色感，完美融入各種肌膚的光色，自由變化肌膚印象。

霧化毛孔

艾杜紗「零油光特霧蜜粉」，添加99%高吸附油脂粉末，粉質為光滑白色蜜粉，具高透明感，多孔質的球狀粉末可高度吸附油脂，擊退油光，讓油肌變成光滑清爽的美肌，毛孔也被霧化；另添加雙重玻尿酸保濕成分，特別適合容易出油及脫妝者使用。

蠶絲蜜粉

黛珂AQMW舞蝶絲絨蜜粉廣受顧客好評與愛戴，愛用者年年遽增，是黛珂銷售量NO.1的蜜粉。今年進一步推出升級版的黛珂「裸光絲柔蜜粉」，為了能完美演繹自然裸透的膚質，以原有的5色為基本架構，加入了擁有自然光澤的透明新色，同樣採用頂級有機蠶絲、板狀有機粉體，以及高親膚性的胺基酸加工而成，輕盈蓬鬆，細緻平滑觸感。

圖片提供／法倈麗、東方美、資生堂、黛珂

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