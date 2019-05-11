〈酷夏時尚 環保自然風〉回收寶特瓶再生纖維 中性元素男女共享

2019-05-11

〔記者方惠宗／台北報導〕環境意識再起，今夏時尚掀起自然風。美國時裝品牌Polo Ralph Lauren推出由回收寶特瓶與無水染色技術製成的Polo衫，每件Polo衫平均由12個回收寶特瓶製成，採用無水的創新染色技術，彰顯環保新思維。以海洋都會風情聞名的Nautica則為夏季Polo衫注入吸濕排汗與防紫外線功能，大大提高舒適度。

Polo Ralph Lauren以大自然為靈感，推出Earth Polo全新環保系列，品牌首席創新長David Lauren表示：「至2025年，將致力於垃圾掩埋場和海洋中清除至少1.7億個寶特瓶，並將聚酯纖維替換成環保纖維。」與專注於永續發展的全球機構「First Mile」合作，和低收入社區創業家配合，收集可回收的寶特瓶，透過獨特製程，再生為高品質的布料。Earth Polo衫在全球指定店櫃和RalphLauren.com發售，包含男、女裝共4種顏色，每件89.5美金，約台幣2,789元。

Nautica以夏威夷島的自然風情為設計靈感，為機能性面料添入中性色彩與花卉、航海元素，經典Polo衫的外形和功能皆有提升，以吸濕排汗面料製作的經典合身版型，能保持乾爽舒適，並有防紫外線功能、透氣性亦佳，提高穿著時的舒適度。值得一提的是，在「共享」思維中，不少主力單品擁有中性輪廓與色彩，儘管標為男裝，女性穿著亦有意想不到的魅力，宛如一家人的共享服飾。

圖片提供／Polo Ralph Lauren、Nautica

Polo Ralph Lauren全新Earth Polo環保系列，Polo衫由回收寶特瓶與無水染色技術製成，包含男、女裝共4種顏色，每件89.5美金，約台幣2,789元。

Nautica本季許多設計具備中性輪廓。圖為女模展示撞色連帽外套，4,280元。

Nautica為機能性面料注入中性色彩與航海元素，散發海洋都會風情。

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