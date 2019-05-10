〈高級珠寶大賞〉Hearts On Fire，自然萬物

2019-05-10

記者林欣若／台北報導

陽光、空氣、花和水，Hearts On Fire以自然為題，推出Aerial高級訂製珠寶系列，讚頌迷人春色。Aerial意指源自空中、誕生於大氣形體，變幻莫測的自然萬物，Hearts On Fire利用大小不同的圓形切工鑽石，搭配花式切工水滴形、馬眼形、梨形切工，使用精密的焊接技巧，隱藏不必要的金屬線條，營造出鑽石懸空於鑲座上的視覺效果，整個系列明亮清新、自然愉悅。

太陽

Hearts On Fire以玫瑰金底座象徵永恆、繁盛、溫暖和希望的太陽，將沐浴陽光下的感受以鑽石具體詮釋，在展現和煦耀眼太陽光芒的同時，以錯落不同大小的鑽石演繹太陽火焰般的跳躍動感，大量鏤空的設計打造大面積的視覺效果。

朝露

Dew即「朝露」，清晨的露珠是最純淨的自然元素，Hearts On Fire透過細節考究的設計構圖，將各種大小不同的圓形切工鑽石比擬成朝露，傳遞寧靜典雅、純淨自然的獨特氣息。

同樣以朝露為概念，這款耳環戴在耳上呈現一前一後的立體感，營造露水澄淨流動的視覺意象。

微風

將鑽石擬態為徐徐清風，穿梭彷彿林木間，在不同的自然光線照射下，轉化成為靈動光影及無與倫比的璀璨耀眼光芒，Hearts On Fire將不同大小的馬眼形切工鑽石排列出優美的弧形，呈現微風吹拂的輕柔感。

圖片提供／Hearts On Fire

Hearts On Fire Aerial項鍊，鑽石總重約39.5克拉，玫瑰金鑲嵌，6,600,000元。

Hearts On Fire Aerial Dew Bezel手環，白K金鑲嵌、鑽石總重約32.3克拉，5,004,000元。

Hearts On Fire Aerial Dew Bezel耳環，鑽石總重約6.05克拉，鉑金、黃K金鑲嵌，997,000元。

Hearts On Fire Aerial Breeze手環，白K金鑲嵌，鑽石總重4.82克拉，455,000元。

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