〈高級珠寶大賞〉MIKIMOTO，緞帶之舞

2019-05-10

記者林欣若／台北報導

優雅溫柔的緞帶，是高級訂製服常見的素材，可以展現出小女孩的甜美、也可以展現出成熟女人的韻味，緞帶是風格多元的裝飾。MIKIMOTO將高級訂製服概念融入珠寶創作，推出「緞帶之舞Jeux de Rubans」頂級珠寶系列，珍珠的自然光澤和鑽石的璀璨光華，在優美活潑的線條襯托下，每一款作品都有如舞動般的緞帶靈動優雅。

珍珠領片

這款作品雖是項鍊、但更像是領片，以不同直徑的珍珠串成立體剪裁、質感如絲綢般的領片，為了精準掌握領片的弧度和服貼度，MIKIMOTO大量使用了串珠工藝的編織技法於其中，編織技術不同於一般珍珠穿串，珍珠所穿鑿的不同方向孔洞必須精準計算，俯視時必須如同十字一般，呈現出宛如頂級絲綢般的流順無瑕，其中的穿線以特殊尼龍製成，以確保領片的自然弧度，在串珠編織的過程中，必須反覆於人台和真人身上模擬穿戴，才能讓項鍊能夠完全貼合頸項的曲線。

從皇冠到髮飾帶

看好台灣頂級客層的收藏能力，MIKIMOTO這次頂級珠寶展上，有不少作品是首度在日本以外的國家展出，這款髮飾帶就是其中之一。髮飾帶的靈感源自於歐洲皇室最愛的皇冠，但MIKIMOTO希望創作出一款不像皇冠那樣沉重正式、但保有皇冠迷人線條的作品，於是將皇冠微調之後，變成髮飾帶。以珍珠排列成優雅的髮圈，利用精湛的金工技術，讓鑲嵌鑽石的18K白金猶如絲帶一般纏繞於珍珠髮圈，在髮色印襯下，更凸顯鑽石和珍珠的光澤。

大小蝴蝶結

細看這款手環，是以不同大小和材質的蝴蝶結組成，MIKIMOTO以大小直徑不同的珍珠排列出蝴蝶結圖案，珍珠的細緻光澤和溫柔的蝴蝶結相得益彰，接著以鑽石鑲嵌的18K白金在珍珠蝴蝶結上，再繫出另外兩個蝴蝶結，弧線自然靈動，展現金屬難得的柔軟度。

小緞帶

小巧精美、只擷取一小段的緞帶，利用有如蕾絲一般的鏤空設計，展現緞帶最美好的弧度。

圖片提供／MIKIMOTO

MIKIMOTO Jeux de Rubans頂級珠寶系列，日本Akoya珍珠鑽石蝴蝶結墜飾項鍊，珍珠直徑3.00mm～7.50mm、鑽石總重約15.91克拉、18K白金鑲嵌，670萬元。

MIKIMOTO Jeux de Rubans頂級珠寶系列，日本Akoya珍珠鑽石蝴蝶結髮飾帶，珍珠直徑4.00mm～7.75mm、鑽石總重約9.75克拉、18K白金鑲嵌，495萬元。

MIKIMOTO Jeux de Rubans頂級珠寶系列，日本Akoya珍珠鑽石緞帶手環，珍珠直徑3.00mm～8.00mm、鑽石總重約2.81克拉、18K白金鑲嵌，182萬元。

MIKIMOTO Jeux de Rubans頂級珠寶系列，南洋珍珠鑽石緞帶胸針，珍珠直徑12.50mm、鑽石總重約1.75克拉、18K白金鑲嵌，110萬元。

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