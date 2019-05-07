梵克雅寶×黑潮藝術 舞動芭蕾曼妙

2019-05-07

〔記者林欣若／台北報導〕珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）長期致力於推廣芭蕾藝術，去年與黑潮藝術（Art Wave）連袂在台中國家歌劇院舉辦「世界芭蕾舞星饗宴」，今年雙方再度於國家戲劇院呈現「第十三屆國際芭蕾舞星在台北」，來自全球各地12位首席芭蕾舞星，帶來13齣世界級知名經典舞碼，梵克雅寶並同時展出5件當代芭蕾舞伶胸針。

梵克雅寶與芭蕾舞的淵源，起於1940年代梵克雅寶家族成員Louis Arpels對舞蹈的熱愛，激發他創作了芭蕾舞伶胸針的靈感，從舞者的髮飾、華麗的舞衣，梵克雅寶以鑽石或彩色寶石展現絕美奢華，舞者的姿態擷取自跳舞時的真實動作，從服裝到舞者的比例，也都模擬真實樣貌，因此每一件芭蕾舞伶胸針都維妙維肖，宛如真人縮小版。

黑潮藝術已連續12年於國家戲劇院舉辦「國際芭蕾舞星在台北」，這次參與演出的12位頂尖舞者來自英國皇家芭蕾舞團、俄羅斯莫斯科大劇院芭蕾舞團、德國德勒斯登芭蕾舞團等國際知名舞團，演出的舞碼包括《睡美人》、《灰姑娘雙人舞》、《唐吉訶德雙人舞》，而梵克雅寶展出的芭蕾舞伶胸針作品，包括舞裙滿佈鑽石的Antoinette ballerina胸針、騰空漫舞的Giselle ballerina胸針、由彩色寶石組成的Princesse Aliénor胸針，每一件都靈動逼真。

梵克雅寶Princesse Alienor胸針，白K金、玫瑰金、鉑金鑲嵌祖母綠、沙弗來石榴石、鑽石。

梵克雅寶Antoinette ballerina胸針。

梵克雅寶Giselle ballerina胸針，白K金鑲嵌紫紅色藍寶石、綠色碧璽、鑽石。

梵克雅寶贊助黑潮藝術「第十三屆國際芭蕾舞星在台北」，圖為舞碼《舞姬》一幕。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/