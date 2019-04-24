梵克雅寶珍稀紅寶 隱密鑲嵌璀璨魔法

2019-04-24

〔記者林欣若／台北報導〕法國珠寶世家Van Cleef & Arpels梵克雅寶不僅是珠寶的藝術家、也是寶石的藝術家，今年的頂級珠寶以寶石之王：紅寶石為主角，推出「Treasure of Rubies」系列，60款作品融合高級訂製服概念、東南亞異國情調以及梵克雅寶的經典設計，盡顯紅寶石耀眼色澤和璀璨光芒。

梵克雅寶積極在全球蒐羅珍稀寶石，其中經過認證的紅寶石多達3,000多顆，梵克雅寶很早便發掘紅寶石深遂的底蘊，以品牌擅長的寶石切割和鑲嵌工藝，打造多款紅寶石經典作品，例如1937年充滿立體感的Peony雙重胸針，以鉑金、黃K金搭配Mystery Set隱密式鑲嵌紅寶石、鑽石，成為埃及公主Faiza的珍藏；1967年的Five Leaves胸針鑲嵌6顆重達15.77克拉的紅寶石，讓熱愛珠寶的博學收藏家兼女歌唱家瑪莉亞‧卡拉絲（Maria Callas）讚賞不已。

今年的「Treasure of Rubies」系列，梵克雅寶再度以色澤亮麗的紅寶石為主角，運用品牌獨到經典的設計為紅寶石施展魔法，包括可轉換式讓一款項鍊可以變化出多種佩戴方式、不對稱設計讓珠寶呈現活潑創意風格、以及Mystery Set隱密式鑲嵌工法完美綻放珠寶光華。

Van Cleef & Arpels梵克雅寶Fleur de glace戒指，白K金、玫瑰金鑲嵌1顆1.70克拉的圓形鑽石。

Van Cleef & Arpels梵克雅寶Elsa項鍊，白K金、玫瑰金鑲嵌1顆5.05克拉的橢圓形切割紅寶石。

Van Cleef & Arpels梵克雅寶Esma可轉換式長項鍊，鑲嵌377 顆總重598.46克拉的紅寶石圓珠，長鍊可轉換成兩條短項鍊。

Van Cleef & Arpels梵克雅寶今年的頂級珠寶系列以色澤鮮豔的紅寶石為主角。（記者林欣若攝）

Van Cleef & Arpels梵克雅寶Zita戒指，白K金、玫瑰金鑲嵌1顆3.81克拉的橢圓形切割紅寶石、 1顆3.01克拉的DVVS1級枕形切割鑽石。

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