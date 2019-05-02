星爵賞Tumi 旅伴簡潔耐用

2019-05-02

﹝記者方惠宗／台北報導﹞電影《復仇者聯盟：終局之戰》熱映引發轟動，上一集擔綱重頭戲的「星際異攻隊」隊長「星爵」本尊克里斯‧普瑞特（Chris Pratt）則現身香港，攜手紐約商旅精品Tumi展開亞太及中東地區品牌宣傳活動，第一站來到設於金鐘太古廣場的Tumi品牌體驗館「Tumi Loft」，揭開他為Tumi擔任主角的宣傳影片。

Tumi Loft打造了一場探索式旅程，讓賓客沉浸在品牌的創新精神、創意和傳統；從建築本身就能感受到品牌的紐約根源：外露的鋼材、粗糙的混凝土地板和開放式布局，充分展現工業風的建築特色，散發國際化都市的魅力。Tumi創意總監Victor Sanz表示：「Tumi Loft融合創意與體驗，帶出品牌精髓。我們希望為賓客帶來一趟充滿動人故事的探索旅程，透過經典設計系列和當季最新創作，追溯品牌的成長，認識我們獨特的核心價值。」

克里斯‧普瑞特表示：「很開心且感謝我的工作經常讓我周遊列國，而Tumi是我最信賴的『旅伴』，無論穿梭至世界各地我都別無他選。」他認為，Tumi產品設計簡潔俐落、造型十足兼非常耐用，是一直以來選用的行李箱品牌。

對於克里斯‧普瑞特的加入，Victor Sanz表示：「能夠邀請克里斯‧普瑞特為我們拍攝全新亞太及中東地區宣傳影片、宣傳Alpha 3及 Alpha Bravo系列，我們深感興奮。對Tumi而言，克里斯是新一代好萊塢型男的典範；在國際舞台上擁有無比感染力，台下卻散發無畏又真誠的個性，絕對能與我們日益增加的新世代消費者產生共鳴。」

克里斯‧普瑞特也說：「我只會為我在現實生活中經常使用的產品宣傳，而Tumi正是其一。」

圖片提供：Tumi

各種客製化的吊飾配件締造個人化潮流風格，是Tumi Loft的另一亮點。

Tumi Loft以經典設計和最新創作，引人追溯品牌的成長及獨特的核心價值。

Tumi於香港金鐘太古廣場開設品牌體驗館「Tumi Loft」，打造開放式的探索旅程。

克里斯‧普瑞特與Alpha 3系列可擴充式公事包，22,400元。

克里斯‧普瑞特透過Tumi宣傳影片盡興地運用全新Alpha 3系列。公事後背包，22,400元；20吋旅行箱，30,800元。

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