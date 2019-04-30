宏碁最輕巧筆電 新Swift 7黑白誘客

2019-04-30

〔記者吳佩樺／台北報導〕輕薄筆電永遠不褪流行！宏碁旗下最輕巧的14吋筆電「新Swift 7」宣布在台上市，5月開放預購，5月底正式開賣，時尚黑、白雙色，售價63,900元。

宏碁新Swift 7配置14吋Full HD觸控螢幕，四邊螢幕邊框僅2.57公厘，螢幕占比高達92%。同時延續上一代的極致輕巧特色，機身厚度不到1公分，重量亦少於1公斤。整體採用鎂鋰以及鎂鋁合金材質，輕盈卻又堅固耐用。

為了打造極窄邊框螢幕，宏碁新Swift 7特別設計按壓式視訊鏡頭，不用的時候隱藏起來，需要時一按彈出，鏡頭視角55∘，支援HDR高動態範圍成像。另有多項貼心設計，例如電源鍵整合指紋辨識功能；康寧大猩猩玻璃觸控板，靈敏度佳；孤島式鍵盤降低打字輸入錯誤的機率。

其他硬體規格，包括搭載最新第8代Intel Core i7-8500Y處理器、最高512GB PCIe固態硬碟、16GB LPDDR3記憶體以及雙USB Type-C連接埠；電力12小時。5月於各大網路電商陸續開放預購，預購隨貨贈送專屬精美劍橋包、Type-C多合一轉接器和精緻皮套，上網登錄再送施華洛世奇水晶觸控筆。

此外，同步推出Swift 1、3、5系列優惠活動，購買Swift 1系列，上網登錄送藍牙喇叭；購買Swift 3、5系列，上網登錄送聯名Hello Kitty電腦包。

宏碁新Swift 7機身重量不到1公斤、厚度不到1公分。（宏碁提供）

宏碁新Swift 7宣布上市，主打極窄邊框，螢幕占比高達92%。（宏碁提供）

宏碁同步推出Swift 1、3、5系列優惠活動，上網登錄送好禮。（宏碁提供）

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