宏碁電競筆電新戰將 高性價比─Predator Helios 700首創滑動鍵盤 Nitro系列窄邊框

2019-04-13

﹝記者吳佩樺／紐約報導、攝影﹞搶攻電競市場，宏碁前晚美國紐約2019首場全球年度發表會除了聚焦新品牌ConceptD，當然也不能缺少電競筆電新戰將，最大亮點是首創HyperDrift滑動式鍵盤的Predator Helios 700。另有主打窄邊框的平價Nitro 7以及Nitro 5升級版。

宏碁電競Predator旗下Helios系列筆電，除了原有Helios 300、500，現在再加入更高階的新成員Helios 700，全球首款採用滑動式鍵盤，鍵盤可以整片向外拉，觸控板處還能往下折方便放置手腕，而滑動式鍵盤的最大優點是幫助散熱。

宏碁進一步解釋，Predator Helios 700本身的散熱結構包括2個客製化的第4代 AeroBlade 3D風扇、5條散熱銅管、1塊均溫板和Acer CoolBoost技術，當鍵盤往外拉時還會出現2個額外的排氣孔，提供額外氣流，幫助散熱提升18%，玩家亦能透過玻璃面板檢視筆電內的熱管狀況。

不過也礙於滑動鍵盤，17.3吋Predator Helios 700機身並不輕薄，厚度41.7公厘，重量4.5公斤。售價2,699.99美元，約台幣8.4萬元，預計第三季在台上市。同步亮相新代Helios 300。

因應趨勢，宏碁主打平價電競筆電的Nitro系列也向窄邊框靠攏，最新推出Nitro 7以及Nitro 5升級版，涵蓋15.6吋、17.3吋，皆搭載144Hz螢幕，最窄邊框僅7.18公厘，屏占比最高達到80%。Nitro 7售價999.99美元，約台幣3萬元。Nitro 5升級版則799.99美元，約台幣2.5萬元，2款台灣5月陸續上市。

〈記者吳佩樺〉

宏碁推出全球首款具備滑動式鍵盤的電競筆電Predator Helios 700。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/