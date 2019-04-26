〈2019巴塞爾錶展專輯〉時光綠意（2）

2019-04-26

記者方惠宗／巴塞爾報導

輕盈耐用 高CP值首選

Victorinox（瑞士維氏）以製作太空船保護層相同的碳纖複合材料製成的I.N.O.X. Carbon系列極為輕巧、結構強悍，43毫米錶殼融合六角切面與圓形線條，更顯風格特色。這次推出加入Super- LumiNova綠色夜光設計，即使身處完全漆黑的環境，仍能看清特大數字和指針。一次推出灰色、藍色與黑色三種樣式，皆搭配綠色飾條交織的手織傘繩錶帶，與綠色夜光指針、數字和時標非常搭配，高效能之餘，更具時尚感。錶款附加橡膠錶帶與防撞環，進一步喚醒的冒險精神。

圖片提供／Victorinox

Victorinox I.N.O.X. Carbon系列是一款適合各種冒險活動的腕錶。

Victorinox I.N.O.X. Carbon系列，藍色款。

Victorinox I.N.O.X. Carbon系列，黑色款。

套裝包括特設的防震包裝、防撞環、額外的天然橡膠錶帶。

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