〈2019巴塞爾錶展專輯〉時光綠意（1）

2019-04-26

記者方惠宗／巴塞爾報導

標榜尊貴、恆久優雅，勞力士（Rolex）為Oyster Perpetual Day-Date 36（蠔式恆動星期日曆型36）推出多種新款，其中一只搭配嶄新設計的同心漸變綠色錶面，並首度配備3255型機芯。這枚新一代機芯由勞力士研發製造，配置專利Chronergy擒縱系統，以鎳磷製成，高效可靠，且不受磁場干擾；配備抗震力比傳統游絲高十倍的藍色Parachrom游絲，以勞力士鑄造的獨特順磁性合金製成；擺輪游絲組件配置勞力士專利高性能Paraflex緩震裝置，提高機芯抗震力。機芯裝進錶殼後，走時精準度每天正負兩秒以內。

同時，Oyster Perpetual Datejust 31（蠔式恆動日誌型31）新款備有「黃金鋼」（蠔式鋼與18K黃金的組合），搭配橄欖綠色錶面，錶殼有三角坑紋外圈，為蠔式錶殼輪廓更添魅力；錶帶中間鍊節為18K黃金，兩側鍊節以蠔式鋼鑄造，帶釦安裝勞力士研發的易調鍊節，佩戴者可輕易延長錶帶約5毫米。機芯是去年開始採用的2236型機芯，內置勞力士專利的Syloxi矽游絲，走時精準度亦在每天正負兩秒以內。

百達翡麗櫥窗裡的白金「Jumbo」以卡其綠色登場，是圍繞最多看官的作品之一，大膽選色，令人眼睛一亮，展現前所未見的冒險精神，流露一股戶外、軍事感，甚至有人為它起了外號：「手榴彈（Grenade）」！

問世超過20年的百達翡麗Aquanaut是運動時尚的現代象徵，如今再為誕生於2017年、20週年紀念性的白金「Jumbo」藍色腕錶添上卡其綠錶。錶面精緻雕琢的凸紋棋盤紋理締造特殊背景，襯托金質阿拉伯數字、5分鐘金質標記，以及線條筆直的白金製巴頓式指針，並有夜光塗層。透過寶石玻璃錶底蓋可鑑賞自動上鏈機芯的運作。

Oris為高性能Aquis潛水錶採用「薄荷灰」漸層錶盤，搭配灰色鎢質錶圈，帶來涼爽、清新感。潛水性能絲毫未減，不銹鋼錶殼防水30bar（300米），自動機械機芯搭載中央秒針，棒棒糖狀秒針、指針和時標也具有Super-LumiNova螢光塗層，腕錶在水下依然清晰可辨。不銹鋼金屬鍊帶具備延伸系統，容易調整長度、戴在潛水服上。

圖片提供／Oris、Patek Philippe、Rolex

勞力士Oyster Perpetual Day-Date 36腕錶，18K黃金搭配漸變綠色錶面。18K黃金元首型錶帶。首度搭載以鎳磷製成擒縱系統的3255型機芯。

勞力士新款Day-Date 36，18K金鑲鑽時標；6及9點鐘鑲嵌2顆方形鑽石。

勞力士Oyster Perpetual Datejust 31腕錶黃金鋼款，蠔式鋼及18K黃金錶殼。太陽光線效果的橄欖綠色錶面，18K黃金羅馬數字。2236型機芯。

18K黃金羅馬數字，VI鑲有11顆鑽石。

百達翡麗Aquanaut「Jumbo」。白金錶殼（直徑42.2mm，厚8.25mm）。324 S C超薄自動上鏈機芯。卡其綠防水錶帶。1,207,000元。

卡其綠Aquanaut「Jumbo」配備全新專利Aquanaut摺疊釦，開闔錶帶更安全。

卡其綠色凸紋搭配夜光塗層白金數字，Aquanaut「Jumbo」一展奢華軍事感。

Oris Aquis日期錶。不銹鋼錶殼（39.5mm）。Oris 733自動上鏈機芯。搭配不銹鋼鍊帶。另可選搭時尚的灰色皮革錶帶。約55,000元。

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