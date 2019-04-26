〈2019巴塞爾錶展專輯〉Patek Philippe錶王創藝 美聲之旅

2019-04-26

記者方惠宗／巴塞爾報導

響鬧裝置結合兩地時間，加上薄身防水錶殼，這款儒雅而洗鍊的飛行員風格鉑金腕錶專為穿梭各地的旅人而生。

乍看這只編號5520P-001新款腕錶，你以為看到2015年推出的Calatrava編號5524飛行員兩地時間腕錶？事實上，新錶尺寸幾乎相同，卻擁有更複雜的機芯，以及更符合旅人所需的功能，尤其「溫柔喚醒」的絕妙裝置。

錶款各項功能可從錶殼兩側的不同按把操作，更直觀、更簡便，然而，最具魅力的收藏點，也在於百達翡麗經典音簧鳴音的「響鬧」功能。可能有人會覺得：如此曼妙溫柔的噹噹聲，若用來做「起床響鬧」，未免也太浪費、或叫不醒？

無論如何，儘管這項功能並非首次推出，卻是永遠引人迷醉的元素。據品牌官方表示，此機芯歷時五年才研發完成，並就響鬧裝置申請了四項專利。

另一款Calatrava編號5212A-001週曆時計帶來全新複雜功能「週曆裝置」，除了顯示星期及日期，亦顯示週數。此錶也成為唯一的Calatrava鋼製錶款。錶面一大特色：錶面黑色英文字母與數字樣式獨一無二，據說來自百達翡麗旗下一位設計師的字跡；細膩地印在錶面之上，散發詩意，讓人回想不久前仍於日誌紙本親自寫下記事的時光。錶款配備全新自動上鏈基本機芯，展現多項設計改良，機芯表現更佳。

圖片提供／Baselworld、Patek Philippe

百達翡麗素有「錶王」之稱，瑰麗展館，引人朝聖。（Bloomberg）

百達翡麗編號5520P-001兩地時間響鬧腕錶。鉑金錶殼（直徑42.2mm，厚11.6mm）。AL 30-660 S C FUS自動上鏈超薄機芯。小牛皮錶帶。6,900,000元。

18K白金阿拉伯數字，以及金質時、分、秒針皆添Super-LumiNova夜光塗層。

數字顯示窗：響鬧時間顯示。

左側按鈕：調校當地時區；加減符號代表+1小時或-1小時。

右側按鈕：敲鐘按鈕（上 ）是響鬧功能的開關；品牌標誌是三段式錶冠。

從寶石玻璃底蓋看AL 30-660 S C FUS機芯，清晰可見音錘裝置。

百達翡麗Calatrava編號5212A-001週曆時計。鋼製錶殼（直徑40mm，厚度10.79mm）。26-330 S C J SE自動上鏈機芯。小牛皮錶帶。1,018,000元。

銀調乳白色錶面印上黑色書寫字體；據說，這字體以百達翡麗旗下一位設計師的字跡創作而成。

寶石玻璃錶殼底蓋下的全新26-330 S C機芯。

錶殼線條流麗。從錶圈到雙層錶耳，展現精工結構。

百達翡麗每年都會為新錶印製美麗的明信片，除了以套裝送給品牌之友，也會像這樣、如紀念品店般，放在展館一角，供參觀者自由索取，很受歡迎呢！畢竟只有這裡才有。寫完，投進一旁的古典郵箱，免費寄送！

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