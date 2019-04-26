〈2019巴塞爾錶展專輯〉Rolex時間美色 遊艇報到

2019-04-26

記者方惠宗／巴塞爾報導

勞力士擴展Yacht-Master系列，主打白金錶殼Yacht-Master 42（蠔式恒動遊艇名仕型42）腕錶，這是該系列首次使用白金材質，也為Yacht-Master在既有的37與40毫米款式之外，首添42毫米選項。「Oysterflex」錶帶搭配18K白金蠔式保險釦及「Rolex Glidelock」延展系統，無需工具，以每格約2.5毫米逐步伸延，最長可達約15毫米，非常實用，舒適、美感集於一身。

Yacht-Master 42的另一個「首次」，是3235型機芯首次載進Yacht-Master系列。這枚2016年面世的機芯特色在於勞力士專利Chronergy擒縱系統，以鎳磷製成，不受磁場干擾；專利藍色Parachrom游絲以自行鑄造的獨特順磁性合金製成，抗震力更比傳統游絲高十倍；游絲亦配備勞力士末圈，確保在任何位置仍可保持規律。機芯的擺輪游絲組件配置勞力士專利的高性能Paraflex緩震裝置，提高機芯抗震力。簡單講，這枚機芯體現勞力士的創新技術和頂尖工藝，在精準可靠、動力儲備、抗震防磁以及方便使用等方面，有很好的提升；機芯裝進錶殼測試，精準度在每天正負兩秒以內。

讓人驚喜的還有首次採用18K黃金製作的Sea-Dweller系列，推出Sea-Dweller黃金鋼款。新款GMT-Master II蠔式鋼款、「Batman」藍黑雙色則在2013年後重現江湖，蠔式鋼錶殼搭配紀念型錶帶的組合，與2018年推出的「百事圈」、紅藍雙色陶質字圈款相呼應。

圖片提供／Baselworld、Rolex

位於百達翡麗對面的勞力士展館，櫥窗引人蜂擁而上。

勞力士Yacht-Master 42。18K白金錶殼。黑色漆面錶面。3235機芯。高性能橡膠包覆彈性金屬片Oysterflex錶帶。923,500元。

雙向旋轉外圈及啞黑色陶質60分鐘刻度字圈。錶冠護肩與中層錶殼融為一體。

勞力士Sea-Dweller黃金鋼款（43mm）。18K黃金單向旋轉外圈搭配黑色陶質字圈。精細磨砂錶面。3235機芯。533,000元。（Bloomberg）

Sea-Dweller以黃色字體鐫刻在黑色錶面，標示首次的18K黃金Sea-Dweller系列。

紀念型五格實心鍊節錶帶柔韌舒適，源於勞力士在1945年為Oyster Perpetual Datejust（蠔式恒動日誌型）專門設計的一款錶帶。

勞力士會在開展前夕透過網路社群賣關子，引來粉絲猜謎留言。於是乎，人人進場會先到勞力士櫥窗「解任務」，打卡宣布主推的是哪款。圖為人人叫好的新款陶質「百事圈」GMT Master II，白金殼配隕石面。要價新台幣1,275,000元。（Bloomberg）

勞力士GMT-Master II藍黑雙色蠔式鋼款（40mm）。雙向外圈，24小時刻度藍黑雙色陶質字圈。3285機芯。306,500元。（Bloomberg）

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