【瘋玩LOGO】好一場LOGO文字遊戲

2019-04-19

記者王瀅娟／台北報導

從春夏到早秋，精品瘋玩LOGO儼然成了新的文字遊戲。

好一場LOGO文字遊戲

Chanel春夏對待品牌Logo翻玩設計的寬鬆程度，還顯現在與身兼饒舌創作歌手、音樂製作人與設計師的菲瑞．威廉斯（Pharrell Williams）合作的聯名系列上，這也是Chanel首度推出聯名系列。香奈兒不但放手讓菲瑞設計各式各樣的Chanel手繪字體，更允許菲瑞與品牌名並排，「Chanel Pharrell」成為主要設計元素之一，在精品界聯名系列亦是前所未見。「Chanel Pharrell」唸起來不但押韻，還彷彿饒舌歌詞，也像迷惑人心的咒語，大玩文字遊戲，以多變的字體與手法置於亮色T恤、短版及長版浴袍、鑲飾萊茵石的服飾配件、腰帶、漁夫帽、麂皮腰包、樂福鞋、穆勒鞋、橢圓及圓框太陽眼鏡等單品上。

向來低調的AllSaints，春夏首度大量出現品牌Logo，同樣大玩文字遊戲，比如在品牌Logo旁邊加上大量問號，彷彿對此有所懷疑，或是加上括號讓品牌Logo看似另有意義，或是隱藏在一堆字中間，就是沒有單純印上品牌Logo了事，展現源自東倫敦的叛逆DNA。

這股Logo文字遊戲的風潮還將一路走進早秋，Louis Vuitton男裝創意總監Virgil Abloh在早秋男裝系列的圖騰上大量翻玩品牌Logo，創作出許多新的、甚至是不存在的「公司」品牌Logo，如Vuitton Co., Ltd.、Louis Vuitton Malletier、LV’s Liberty、Louis Sound System等，靈感則源自東京街頭隨處可見的招牌，向日本文化致敬。它甚至將組成「Vuitton」的某些字母，改為形似的片假名與平假名，創作出混血新字「ツuiトトロん」，酷炫新字想必又會引起年輕世代共鳴。

圖片提供／Chanel、AllSaints、Louis Vuitton

Chanel-Pharrell聯名迷你系列派對場地可見多種Chanel-Pharrell圖騰設計。

如填字遊戲般的Chanel-Pharrell是聯名迷你系列的主要圖騰之一。（翻攝自Instagram@chanelofficial

Chanel-Pharrell聯名迷你系列色彩鮮豔，相準精品年輕客群。（翻攝自Instagram@chanelofficial）

菲瑞．威廉斯於Chanel-Pharrell聯名迷你系列上市派對上表演，舞台背板上的字樣亦是此系列主要圖騰之一。

菲瑞．威廉斯T恤上的「Chanel Pharrell」是Chanel-Pharrell聯名迷你系列的主要圖騰之一。

名模朴秀珠戴上Chanel-Pharrell聯名迷你系列漁夫帽於上市派對上打碟。

蕭敬騰穿著AllSaints品牌Logo針織衫表演。

AllSaints AllGood文字T恤將品牌Logo排在All開頭的字後面，就像一句話。1,500元。

AllSaints Embrace粉色文字T恤將品牌Logo隱藏在一堆以All開頭的詞語下，1,700元。

AllSaints Split文字針織衫將品牌Logo斜切，6,600元。

AllSaints Brackets Logo托特包，加入括號使品牌名Logo看似另有意義，6,600元。

Louis Vuitton早秋男裝以東京街頭招牌為靈感翻玩品牌Logo，黑底白字的設計讓人聯想到日劇最後上的贊助廠商字幕。

Louis Vuitton早秋男裝印上各種變形品牌Logo的運動衫，令人聯想到運動選手服裝。

Louis Vuitton早秋印上混血新字「ツuiトトロん」的手拿包有望成為熱門單品。

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