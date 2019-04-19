【瘋玩LOGO】如萬花筒般的囈語LOGO

2019-04-19

記者王瀅娟／台北報導

從春夏到早秋，精品瘋玩LOGO儼然成了新的文字遊戲。

如萬花筒般的囈語LOGO

有些設計師則是將品牌Logo當成一個元素，轉個角度，創作成沒有想像過的模樣，正如萬花筒，一轉眼前就出現截然不同的圖像。Balenciaga創意總監Demna Gvasalia將品牌Logo以電腦內的各種字體堆疊於衣裙上，形塑出夢中囈語般的迷幻感搭配嶄新輪廓的禮服，更有向未來前進的味道。

Valentino則是從品牌檔案庫中取經，其中大部分是1970年代的品牌Logo印花，包括將品牌Logo設計成山型紋的Valentino Chevron、設計成塔狀的Valentino Tower、如字謎的Valentino Puzzle、藏在魚鱗圖案裡的Valentino Scales、融入印花大手帕花紋中的 Bandana等，以印花、刺繡、針織等方式表現，而這些不同印花的單品均可相互搭配，花上加花而別有味道，從而表達自我與自由。

圖片提供／Balenciaga、 Valentino

Balenciaga春夏輪廓新穎的晚禮服在多種電腦字體品牌Logo的陪襯下顯得很有未來感。

Balenciaga春夏將品牌Logo以多種電腦字體堆疊，呈現出萬花筒般的印花。

Valentino早春將多款復古品牌Logo印花搭配在一起，如Valentino Tower塔型紋印花襯衫外搭拼接Valentino Puzzle Bandana印花的外套。

Valentino早春Valentino Chevron山形紋印花洋裝。

Valentino早春Bandana圖騰亮片刺繡長洋裝，除了花紋上有品牌Logo，花紋中央也有。

Valentino早春Valentino Scales印花絲巾，15,400元。

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