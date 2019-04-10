色計精品運動鞋 啟動奢華旅行

2019-04-10

〔記者方惠宗／台北報導〕精品運動鞋展現大膽「色」計！Dunhill推出全新款的Radial Runner休閒鞋，採用粉色、檸檬黃、鈷藍色及金屬色等大膽配色，風格年輕、充滿活力，宛如為這家1893年創立於倫敦的奢華英倫男裝注入摩登回春劑。奢華旅行用品及配飾品牌MCM以德語「天空」為名、推出全新「Himmel」運動鞋，為鞋履商品的擴張帶來重要的銳變。

運動鞋時尚方興日盛，精品工藝越發精緻，Dunhill Radial Runner休閒鞋採用義大利工藝尼龍打造，飾以絨面革和牛皮飾邊，同時由熱粘合鞋面以及Dunhill標誌性的鞋底拼合，每雙運動鞋要經過185道工序，73個零部件才能最終打造而成，處處彰顯奢華的裝飾細節。MCM設計靈感來自「白雲的輪廓」的Himmel運動鞋，則以創新鞋底將雙腳舒適地包覆，感覺就像白雲般輕盈，舒適和實用性兼備，鞋面混合麂皮、納帕皮革與穿孔小牛皮，配上網眼內襯，增添輕盈感和透氣度，與寬大的線條取得平衡。MCM亦為Himmel推出獨家配色，米白的麂皮鞋面以螢光色點綴，只在品牌官方網站（網址：mcmworldwide.com）、柏林新開設的MCM「1976 Berlin」首家概念店，以及東京銀座MCM Ginza Haus 1旗艦店獨家發售。

MCM以Himmel運動鞋演繹充滿動態及活力的創新風格。模特兒展示低筒款，21,500元。

MCM全新Himmel運動鞋有絕佳造型感，整體更為修長。低筒款，各21,500元。另有高筒款，24,000元。

Dunhill為新款Radial Runner休閒鞋賦予大膽配色。16,550元。

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