COCO CRUSH菱格紋 翻玩創意─窄版手環‧指間戒‧耳骨環 多元混搭疊戴 米色金獨具時尚品味

2019-04-09

〔記者林欣若／台北報導〕源自於賽馬場上騎師的夾克及馬鞍的菱格紋，是香奈兒（Chanel）重要的品牌印記，從服裝、包款、鞋履到彩妝，都可見菱格紋蹤影。2015年香奈兒推出了高級珠寶COCO CRUSH系列，以貴金屬精雕出細緻的菱格紋，打造獨特風格，今年全新COCO CRUSH系列呈現大膽創意，一系列窄版手環、指間戒及銬式耳骨環可單獨佩戴也可層疊混搭，帶來多元穿戴的樂趣。

全新COCO CRUSH系列包括四款以18K黃金、白金、Beige米色金或鑲嵌鑽石的開放式窄版手環，開放式的設計在佩戴時感覺輕盈而舒適，前端的菱格紋開口增添不對稱的趣味與設計感，可單獨或與多個同款異材質K金或鑲鑽的手環搭配。另外，混搭18K Beige米色金、白金鑲鑽的指間戒、銬式耳骨環，造型大膽而現代，獨具時尚風格與品味，藉由COCO CRUSH系列的簡約設計與個性多元化的佩戴方式，以當代精神展示摩登洗鍊及細膩質感，彰顯香奈兒高級珠寶自始以來的特質。

香奈兒COCO CRUSH指間戒，18K白金與黃金鑲嵌18顆明亮式切割鑽石，210,000元。

香奈兒COCO CRUSH銬式耳骨環，18K Beige米色金與白金鑲嵌鑽石，92,000元。

女星綺拉‧奈特莉（Keira Knightley）詮釋COCO CRUSH系列的摩登洗鍊。

香奈兒COCO CRUSH開放式窄版手環，18K Beige米色金鑲嵌2顆明亮式切割鑽石，172,000元。

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