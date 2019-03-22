高訂的現代旅程：Givenchy，Keller的自我實現

2019-03-22

記者王瀅娟／台北報導

當提到高級訂製服是否「現代」的時候，真正應該被檢視的，是高級訂製服是否貼近現代人的穿衣習慣。過多華麗的裝飾，現代看來的確過時，然而如果只是一昧追求簡約，那麼高級成衣已經可以滿足現代人的需求。或許，高級訂製服在精品品牌眼中，擔負的是領頭羊的角色，實驗高級成衣系列中不宜冒險的幻想，鋪陳未來發展的旅程。

Keller的自我實現 現代女英雄

「漂白的畫布（Bleached Canvas）」，Givenchy春夏高級訂製服系列的名稱。創意總監Clare Waight Keller表示：「我想要從零開始，然後加上極妙的色彩，令人無法置信的工藝。」大膽宣示按下重啟鍵，再會了！前朝的歌德風天主教美學，Keller式美學從今後將主導Givenchy的設計。

繼承一個曾經擁有輝煌歷史的品牌，又有成功翻新的珠玉在前，Keller上任Givenchy創意總監顯得小心翼翼，直到去年秋冬高級訂製服系列決心重返創始人Hubert de Givenchy時期的經典優雅，加上以個人喜愛的結構感詮釋，大獲好評，讓她感受到做自己的時機到了。

這是一個以俐落建築線條為主，混合柔軟和輕盈的系列。開場的黑色西裝點出了貫穿本季的X線條結構：馬甲束腹加上迷你裙撐，既簡約俐落，也不失女人味，胸前那一抹翻白的領片是神來一筆，增添了英氣颯爽的風姿。乳膠是Keller用以增添現代感的利器，她稱之為「我的高級訂製皮革，宛如第二層肌膚的訂製材質，而且超有現代感，超級閃亮，又有很多顏色。」除了搭配開場西裝的黑色貼腿褲，也做成寶藍色單肩袖套搭配黑色晚裝，或是紅色晚裝的小披肩。

即使是滿是蕾絲的交叉顎領禮服，也都保持乾淨俐落的線條；結構感強烈的有袖禮服，則不忘加入褶襉魚尾，或是以柔軟透膚的面料製作，鳥籠結構的馬眼形薄紗與菱形銀色刺繡裙包覆在熱褲或迷你裙之外，是其中最為人稱道的設計，演繹現代女性崇尚的女英雄魅力。

圖片提供／Givenchy

Givenchy春夏高級訂製服線條簡單俐落，應用材質與剪裁展現女人味，如斜裁的飄逸圓裙。

Givenchy春夏高級訂製服解構西裝外套成套裝，以薄紗製成的「羽毛」裝飾頸項，袖口誇張的荷葉飾邊帶來女人味。

Givenchy春夏高級精緻的銀線刺繡訂製禮服，搭配立體褶飾的烏干紗刺繡裙擺，集簡約、華麗與優雅於一身。

Givenchy春夏高級訂製禮服鳥籠般的馬眼型薄紗拼接裙內搭熱褲，既俐落且優雅，深具Clare Waight Keller的個人美學。

Clare Waight Keller於Givenchy春夏高級訂製系列大膽實驗個人美學，兼具建築、雕塑與輕盈，以純然的美麗為本，不以誰為師。

Givenchy春夏高級訂製服以俐落的褲裝開場，翻白的領片是亮點，搭配被Clare Waight Keller稱之為「第二層肌膚」的乳膠貼腿褲。

X線條貫穿Givenchy春夏高級訂製服。

Clare Waight Keller視乳膠為她心目中的「高級訂製皮革」，應用於禮服的披肩與立體花朵裝飾。

Givenchy春夏高級訂製禮服多有交叉顎領設計，呈現X線條輪廓。

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