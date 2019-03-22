高訂的現代旅程：Balmain，更華麗更前衛

2019-03-22

記者王瀅娟／台北報導

當提到高級訂製服是否「現代」的時候，真正應該被檢視的，是高級訂製服是否貼近現代人的穿衣習慣。過多華麗的裝飾，現代看來的確過時，然而如果只是一昧追求簡約，那麼高級成衣已經可以滿足現代人的需求。或許，高級訂製服在精品品牌眼中，擔負的是領頭羊的角色，實驗高級成衣系列中不宜冒險的幻想，鋪陳未來發展的旅程。

卡卡的禮服？ 更華麗更前衛

Balmain自2002年退出高級訂製服界後，今年春夏終於重返，創意總監Olivier Rousteing功不可沒。他不但成功復興Balmain，讓眾多明星名人自願穿上Balmain亮相，現在更帶領Balmain進入高級訂製服的殿堂，也是實現他追求時裝工藝的願望：「有時候時尚喜歡將人限制在框框中。我很著迷刺繡，但我也擅長剪裁，而我的剪裁功力跟刺繡一樣高。」

他設計的第一季高級訂製服，推出一系列感覺超適合女神卡卡的太空感服裝。把主系列的實穿性拋在腦後，Rousteing發揮剪裁功力，實驗高級訂製服的輪廓，以幾何形狀和誇張、突出尖端的褶襉與摺疊，向創始人Pierre Balmain致敬。這個系列也可看出Rousteing對異材質的掌握功力，以樹脂或乳膠製作出如磁磚馬賽克的質感，鑲嵌於輪廓奇特的服裝上，畫上斑駁的Balmain舊時地址，搭配精緻的珠繡；充滿街頭感的水洗丹寧男友破褲，拼接金屬漁網細節與珍珠，既華麗又叛逆。整體來說，維持了Balmain強悍性感的形象，然而更為前衛，在釘珠刺繡方面更有華麗的發揮，讓熱愛Balmain服裝的「Balmain Army」有了更高等級的選擇。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/