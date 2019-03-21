迎接5G 亞太電信 率先實現8K直播

2019-03-21

〔記者吳佩樺／台北報導〕5G高速網路跟8K超高畫質影像是未來趨勢，各家業者積極投入市場，亞太電信昨率先在台實境展示8K+5G觀影體驗，真實打造突破眼球革命的「超視界」。

雖然台灣5G尚未真正上路，但很多廠商已經開始進行相關測試，亞太電信成功串連國際大廠Ericsson以及Nokia合作，建構符合3GPP R15標準4G+5G NSA網路，以實際標準5G核心網路設備，即時傳輸8K影像。

透過5G高頻寬，讓8K直播並非「說空話」，亞太電信實現以8K「LIVE」紙雕藝術與袖珍模型創作，將工藝的精巧細緻與立體感呈現在眾人眼前。此外，台灣導演蔡明亮執導的華人首部VR電影「家在蘭若寺」導入HTC VIVE，昨亦首度在台曝光8K版。

根據「Ericsson行動趨勢報告」指出，至2024年，影片將占74%的行動數據流量，而隨著5G到位，8K影片的流量占比也將增加。

此外，亞太電信董事長呂芳銘表示，5G時代解決過去無法做到的8K直播，未來亞太電信不只希望建立完整5G生態系，更期盼結合台灣文創產業，讓新科技有「人味」。

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