跨越百年 Baselworld變臉逆襲（1）：Chanel

2019-03-15

記者方惠宗／台北報導

當全球最大錶展巴塞爾世界鐘錶展（Baselworld）歷經被全球最大鐘錶製造商Swatch集團「退展」的風波，這場在今年3月21日揭幕的百年盛會將有何不同？

黑軍壓境 重搖滾

時尚品牌大錶現，鐘錶實力不可小覷。

鐘錶產能越來越強的香奈兒（Chanel）並未改變參展慣例，而且帶來更多準備。

問世超過30年的「Première」是香奈兒在1987年推出、第一款專為女性設計的腕錶，其靈感來自於八角造型的No.5香水瓶蓋與芳登廣場（Place Vendôme）。此系列歷年不斷以品牌經典元素，持續演繹原創設計；結合經典皮革穿鍊與珠寶佩戴的概念，大膽延伸錶帶長度，錶帶貼合手腕曲線，可纏繞佩戴。現在，這款全新Première Rock腕錶經ADLC類鑽碳處理錶帶及錶殼，搭配黑色漆面錶盤，要以更深邃的黑色帶來搖滾前衛風格。錶冠鑲嵌一顆0.05克拉明亮式切割鑽石。

另一款經典、秉持香奈兒女士轉化男裝元素精神的Boy∙Friend腕錶系列，將以18K Beige米色金錶殼及錶圈、大明火琺瑯斜紋軟呢圖騰展現的錶盤，搭配藍色緞面錶帶，給人耳目一新的輕盈、活潑氛圍。此外，搭載香奈兒第三枚自製機芯Caliber 3的Boy∙Friend鏤空腕錶也將以亮面黑色高科技精密陶瓷錶殼問世。

頂級錶廠+獨立製錶

香奈兒鐘錶藍圖越見鮮明！

回過頭看，當香奈兒公司（Chanel S.A.）作風極盡低調的擁有者、生於1948年的法國商人Alain Wertheimer 1951年出生的兄弟Gérard Wertheimer繼1993年購入位於瑞士拉夏德芳（La Chaux-de-Fonds）的G&F Châtelain製錶廠，為香奈兒腕錶提供最高品質的錶殼與機芯，並接著在1998年投資Bell＆Ross錶廠、與品牌成為夥伴關係後，2011年又挹注獨立製錶Romain Gauthier；且去年又購入日內瓦製錶品牌Montres Journe SA暨製錶大師F.P. Journe部分股權後，日前香奈兒又公開取得瑞士機芯製造商Kenissi的部分股權，等於未來將擁有強大、高效能的機芯；品牌預告，在今年三月的巴賽爾錶展，就會發表一款搭載由Kenissi製錶廠所推出的自動機械機芯錶款，這種種商業模式都顯示香奈兒貫徹傳承與發展專業腕錶工藝的決心。

圖片提供／Chanel

2019年，香奈兒黑色腕錶大軍壓境！圖中模特兒佩戴全新Première Rock腕錶。

香奈兒全新Première Rock腕錶以深邃的黑、纏繞層疊佩戴，帶來搖滾前衛風格。限量發行55只。

香奈兒Boy•Friend Tweed Art腕錶大型款。大明火琺瑯斜紋軟呢圖騰錶盤。限量發行20只。

香奈兒Boy•Friend黑色鏤空腕錶大型款。亮面黑色高科技精密陶瓷錶殼。限量發行55只。

香奈兒自製、黑色類鑽碳鍍層Caliber 3鏤空手上鏈機芯。

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