跨越百年 Baselworld變臉逆襲（2）：Oris、Victorinox

2019-03-15

記者方惠宗／台北報導

當全球最大錶展巴塞爾世界鐘錶展（Baselworld）歷經被全球最大鐘錶製造商Swatch集團「退展」的風波，這場在今年3月21日揭幕的百年盛會將有何不同？

戶外感 越來越強的環境意識

「為了更好而改變！」這樣的意念促使Oris致力於保護及保育海洋與水資源，與其關係深厚的各項「潛水錶」都是話題熱銷款，率先釋出Aquis Relief日期錶為高性能Aquis潛水系列加入新成員，也為Oris與品牌大使、探險游泳運動員Ernst Bromeis的合作留下新紀念。

Ernst佩戴著Oris Aquis日期腕錶與攝影師Maurice Haas開始他2019年的「藍色奇蹟」游泳計畫，他將挑戰多個湖泊，其中包括一場深具啟發的探勘：Ernst進入世界自然遺產、位在俄羅斯西伯利亞的世界最大淡水湖「貝加爾湖」，企圖以這項挑戰，提高世人對水源保育的認知。

Ernst在貝加爾湖上游了多遠？Ernst說，「在探勘期間，曾為了尋找與『聖海』的關聯，我游了一小段的距離，並且很高興找到答案！」Ernst表示，當地人告訴他「你不能游過這個湖，太冷了，還可能會有暴風雨」，在夏季，這裡的水溫約為12度，Ernst說：「我可以承受。若像他說的那樣，反而更讓我有動力去尋找自己。」

在貝加爾湖研究期間，Ernst想告訴世人，他看到了很多瓶罐、塑料和其他垃圾。「其實肉眼看不到的威脅可能才是更大的悲劇；殺蟲劑、激素、微塑料、廢料和藥物。像萊茵河每年都至少被30噸微塑料污染。」

Ernst也提醒，開闊水域總是有危險，保持敬畏的心很重要，因為我隨時都有可能會溺斃。」

另一方面，隨著生活方式的改變，能穿梭戶外休閒與城市生活的錶款將越來越豐富。以Victorinox（瑞士維氏）招牌錶款「I.N.O.X.」來說，今年推出設計靈感源自消防員的I.N.O.X. Carbon腕錶，錶殼以碳纖複合物料製造，比鋼更堅韌卻更輕巧，與製造太空船、可抵抗極端溫度的材料相同。手工編織的反光黃色強韌傘繩做成錶帶，這個限量系列亦包括瑞士軍刀救生工具、紅色瑞士軍刀繫帶、採用消防靴皮革製成的黑色替換錶帶，以及在航海或登山等特殊環境中，可用來保護腕錶的黑色防撞環。在現實中，此錶就算不是戴著去救火，也絕對是戶外活動的好伙伴。當返回城市，可利用隨附的錶帶更換工具換上皮革錶帶，腕錶就成了時尚配飾。

圖片提供／Oris、Victorinox

佩戴Oris Aquis Relief日期錶的Ernst Bromeis：「我在西伯利亞的研究期間，Oris Aquis Relief日期錶運作良好。我相信它在貝加爾湖遠征游泳期間也會完美運作。」

Ernst佩戴著Oris Aquis日期腕錶與攝影師Maurice Haas開始他2019年的「藍色奇蹟」游泳計畫。

Ernst企圖透過挑戰貝加爾湖提高世人對水源保育的認知。

Oris Aquis Relief日期錶是一款高性能的潛水腕錶。不鏽鋼錶殼（43.5mm）。自動上鏈機芯。防水300m。紅色橡膠錶帶搭配可延長的不銹鋼安全折疊錶釦。

Oris Aquis Relief日期錶亦含不銹鋼鍊帶款。另有灰色皮革錶帶款。

Victorinox I.N.O.X. Carbon限量版系列。碳纖錶殼（43mm）。瑞士製石英機芯。38,800元。

Victorinox I.N.O.X. Carbon限量版系列以特製錶盒呈現，內含腕錶防撞環、消防靴皮革錶帶、瑞士軍刀錶帶更換工具、傘繩鑰匙圈、救援工具瑞士軍刀及刀套等。限量1,200套，附設個別編號。

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