夏于喬保養凍齡 很科學

2019-03-14

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞女星夏于喬昨（13）日出席網路美妝品牌NIUO AMAZE紐奇肌代言活動，日前才剛從倫敦回來的她透露在英國暖氣房的乾燥環境下，就是靠著猛搽保養品維持膚況。

她回憶起小時候身上很容易留下大大小小的傷口，至今還留在腿上的疤痕是當初從爸爸車上走下來一腳踩進破掉的水溝蓋中，她笑說：「小時候還沒有國賠這件事，現在常跟我爸提到這狀況在現今是可以申請國賠。」邁入30歲後，夏于喬明顯感到膠原蛋白大流失，她感嘆「到了30歲有些東西再也回不來，只要一瘦下來，就覺得皮膚彈性不再。」怕挨針，也還不想靠外來醫美療程凍齡的她，平日藉由定期按摩並勤於研究各種保養品來維持年輕。

夏于喬表示從小就追求美白，曾道聽塗說各種美白方式都會嘗試，像是用蛋白敷滿臉部及全身，搞得味道很腥，身為保養狂人的她坦言，過去試了很多不一定有效，但現在有更科學及便利的保養方式，就不用這麼麻煩了。她笑說，「現在對於膚色黑或白已經不那麼在意，覺得膚質好比較重要，但如果說我變胖，還是會有點生氣。」

圖片提供：紐奇肌

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