《保養升級 全面守護》女神林依晨 凍齡童顏Q&A

2019-03-01

記者邱巧貞／台北報導

「零負評」女神林依晨自出道以來維持著凍齡般童顏，從少女一路蛻變成人妻，歲月似乎沒有在她臉上駐留痕跡，「香奈兒奢華金燦煥白精萃」在香港舉辦上市活動，特別邀請林依晨共襄盛舉。

Q：何時開始使用精華液？

A：我從小就愛美，很重視肌膚保養，小學時期就懂得用乳液搽臉及全身肌膚；念國中開始分門別類使用髮品及臉部保養品；讀高中時開始用精華液，也懂得挑品牌，選品項。

Q：會說服老公一起保養嗎？

我老公其實不喜歡在臉上抹東西，但在我的勸說下，也開始做些基礎防曬之類，他曾說：「以前我覺得搽保養品是沒什麼必要的，但看到妳的臉我覺得是有效的！」其實只要選對保養品、吃對食物，現代的女人是有本錢「老得慢」的。

Q：選擇保養品的標準？

A：過去很多高效的精華液很容易質地黏膩，我很怕很黏膩的感覺，或是有些產品搽上很緊繃。平日因工作常需要四處移動，每個地區的乾濕度、空氣、甚至時差都會影響肌膚狀況，如果在肌膚可以接受的狀況下，我會將不同的精華液疊搽，像是抗老、美白不用選擇，兩種疊加就好了。

Q：使用香奈兒精華液的感覺？

A：不過份黏膩，皮膚有被支撐起來的感覺，香味不是強烈化學香精，十分舒適。特別是在現今講求便利快速的時代，香奈兒願意回溯到產品源頭，用天然方式觀察植物、採集植物，不過度剝削土地，萃取出最單純的物質，保養皮膚，不僅用起來比較放心，也感覺得到植萃精華，這也是讓我很感動的地方。

圖片提供／香奈兒

林依晨與香奈兒活性成分研究總監Nicola Fuzzati、香奈兒保養暨美妝品全球發言人Armelle Souraud互動。

香奈兒在香港舉辦奢華精質系列新品發表。

林依晨透露，小學時期就懂得用乳液搽臉及全身肌膚。

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