《保養升級 全面守護》CHANEL‧亮白凍齡

2019-03-01

記者邱巧貞／台北報導

香奈兒於2006年首次推出「奢華精質系列」（SUBLIMAGE），受到許多消費者喜愛，一向不溝通銷售數字的香奈兒也透露「奢華精質系列」是近年台灣市場成長最迅速的保養系列。

今年全新推出的「奢華金燦煥白精萃」，採用全新護膚成分「長生雪絨花萃取」，此成分是香奈兒在南法植物研究計畫中，找到的5種全新植萃之一。

繼在馬達加斯加島成立專屬露天實驗室栽培五月梵尼蘭後，香奈兒活性成分研究總監Nicola Fuzzati鎖定植物種類豐富的法國南阿爾卑斯山區為研究基地，當地蘊藏超乎想像的多種法國傳奇藥用植物，其中，以修護重生特質聞名於世的黃金麒麟草萃取，成為「奢華金燦賦活精萃」的核心配方；而另一種失傳已久的優異成分「長生雪絨花萃取」則成為全新推出「奢華金燦煥白精萃」的核心關鍵。

香奈兒研究部門發現肌膚老化的全新生物性標的──「SESTRINE-2蛋白」，這種蛋白質位於表皮基底層，是幫助肌膚抵禦外部壓力、減緩老化跡象的關鍵，此蛋白亦會隨著年齡增長而減弱，而「長生雪絨花萃取」的作用即是針對SESTRINE-2蛋白的生成與效能。雪絨花雖不是第一次用於保養品中，Nicola Fuzzati強調不同之處在於植物栽種的海拔、萃取的方式及濃度，此款產品的主要功效在於亮白肌膚，而非美白。

香奈兒「奢華金燦煥白精萃」配方除了以「長生雪絨花萃取」，還蘊含五月梵尼蘭濃縮水精華、植物甘油與乳油木果油等，其中顆粒細密的珍珠母貝粉末同時能修飾細微瑕疵，瞬間提亮膚色。

圖片提供／香奈兒

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