〈吹涼涼省摳摳②〉日立冷氣全新機種 日製壓縮機─變頻多聯式空調 規劃不受限 智能雲端遙控 輕鬆省電

2019-02-21

〔記者凃盈如／台北報導〕氣溫回暖，冷氣市況提早發酵，業者紛紛發表冷氣新機，日立冷氣昨（20）日宣佈推出新功能機種，並延續業界少見的，使用日本製壓縮機、家用空調全系列榮獲MIT微笑標章等優點，加上分離式更搭載PM2.5濾網，讓消費者可用得更健康、安心。

日立變頻多聯式空調在規劃上自由不受限，透過集中控制器或中央管理網路系統即可輕鬆控管，還可與「上位系統」整合，執行多元監控；此外，「Smart Air智慧空調」也持續進化，可以透過APP雲端智慧控，同時掌握家中空調、除濕機、全熱交換器的狀態、智慧管理。 至於全新推出家用的「EV單管一對多系列」，安裝靈活且不需燒焊的特性，可以提升施工配管便利性，滿足多空間、長配管的環境需求。此外，針對大空間，大空調靈活新組合「多用途變頻系列」，提供多樣化室內機可搭配組合，套裝組合讓選擇更輕鬆。

此外，日立也提到，冷氣冷媒分為「可燃」與「不可燃」 ；政府規定可燃性冷媒空調應安裝於無連續性火源之房間內（例：明火、燃氣器具或電熱器具），而R32、R290冷媒屬於可燃性冷媒。R410A則是添加阻燃劑的不可燃冷媒，在安裝與維護上都非常簡便又安全。為了居家安全，日立冷氣採用歐美先進各國廣泛使用的R410A環保冷媒，安全不可燃，讓消費者更安心。

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