內台布袋戲「南北風雲仇」 北港大復戲院重現

黃世志（左二）邀八十一歲藝師簡忠雄（右二）演出其師名作，重溫內台戲風光。（記者李文德攝）

2024/12/30 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣北港鎮歷史最悠久的「大復戲院」，也是縣定歷史建築，二○二○年修復後，目前委託黃世志木偶劇團經營。為找回當年戲院風光，黃世志復刻「內台布袋戲」，即日起至明年元旦邀請八十一歲藝師簡忠雄演出其師鄭壹雄知名金光戲碼《南北風雲仇》。

大復戲院成立於一九二七年，為北港第一座戲院，日治時期稱為「北港座」，當時是北港鎮話劇、歌仔戲、布袋戲等表演活動、電影播映場所。隨著時代演進，台灣電影產業沒落，一九九一年正式歇業，雖多次改變經營模式，仍難逃閒置命運，在地方期盼下，四年前縣府完成修復，現委由黃世志電視木偶劇團經營。

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黃世志表示，因二二八事件，一九五○年代國民政府一度限制外台演出，致使布袋戲班進駐戲院演出，也造就「內台布袋戲」旋風，各劇團戲棚擴大，戲偶尺寸加大，催化金光戲誕生。

黃世志復刻「內台布袋戲」，邀請「寶五洲」鄭壹雄弟子簡忠雄即日起至明年元旦演出鄭壹雄知名金光戲碼《南北風雲仇》，讓大家感受內台戲魅力。

簡忠雄說，小時候曾跟著師父鄭壹雄到大復戲院演出，現在重演老師成名作，感覺好像回到過去；當地民眾說，大復戲院在地人都稱為「舊戲園」，如今老舞台重現，重拾昔日記憶。

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