翻轉偏鄉教育 雲林明年生生有平板

雲林縣府明年將斥資2.8億元採購2萬多台平板，達到生生有平板目標。（記者黃淑莉攝）

2024/12/29 05:30

〔記者黃淑莉、李文德／雲林報導〕數位學習是翻轉偏鄉教育的重要管道，雲林縣府教育處長邱孝文昨天在斗六鎮東國小表示，縣府明年編列二．八億元將採購二萬多台平板，讓生生有平板並搭配智慧黑板，讓學習成效如虎添翼。

鎮東國小昨天舉辦數位課堂家長觀課日吸引許多家長參加，校長張美玲說，數位教學、數位學習已是趨勢，透過這次活動讓家長認識數位課堂，進而透過「家校合作」讓孩子的學習能夠更有成效。

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邱孝文指出，數位學習是翻轉偏鄉一個很重要的管道，不受地域環境的限制，這幾年雲林縣在數位學習方面投入許多資源，並在今年暑假將全縣一八五所國中小學所有教室全汰換成水洗式智慧黑板，搭配八六吋大螢幕隨時可結合數位學習，老師在教學上也不斷推陳出新，不過智慧黑板須與學生平板搭配，經盤點要達到生生有平板雲林尚缺二萬多台，縣府明年編列二．八億元，以分期付款方式一次採購到位，預計一一四學年度開學後即能生生有平板，讓大板與小板結合。

另褒忠鄉埔姜村太湖社區活動中心已四十三年，有滲水、壁癌等問題、沒有無障礙設施，縣府補助四四七萬元修繕，社會處長林文志說，正逐步盤點全縣三五三處活動中心現況，若有修繕需求會以作為關懷據點等服務為優先修繕考量。

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