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    首頁　>　雲林縣

    祈求河川平安 「溪王祭」二崙登場

    雲林二崙「溪王祭」昨登場，三和村深坑社區居民先前往祭拜「石敢當」。（記者李文德攝）

    雲林二崙「溪王祭」昨登場，三和村深坑社區居民先前往祭拜「石敢當」。（記者李文德攝）

    2024/10/07 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林二崙鄉三和村深坑社區緊鄰新虎尾溪，早年常因大雨導致氾濫成災，當地民眾為祈求平安，盛行「溪王祭」習俗，迄今傳承百餘年，隨著時代演變，十多年前舉辦詔安客家文化節時，便扣合此主題舉辦，昨天上百位鄉親齊聚在觀音廟參與溪王祭活動，盼此項詔安客家人習俗文化，得以保存並傳承。

    深坑社區發展協會理事長廖慶杰說，早年先祖在新虎尾溪一帶開墾農田，當時未搭橋梁或堤防，需要「蹽溪」（台語指涉水過溪）工作，每逢大風大雨當地便會氾濫成災，為祈求平安，一八九八年先民到中國福建原鄉請來「詔安仙」在此設立石敢當祭拜，後來逐漸流傳為溪王祭習俗。

    當地村長李宏隆表示，以往拜溪王都在除夕或中元，隨著時代演變，此項傳統漸漸鮮為人知，十多年前舉辦詔安客家文化節時，便扣合此主題舉辦，盼透過祭拜儀式，讓年輕一輩知曉過往歷史。

    昨天縣長張麗善、民政處長蕭德恕等人與鄉親參與溪王祭活動，溪王祭祭拜順序，先是值年爐主挑起飯擔，跟著鑼鼓樂隊前往石敢當處祭拜，後再回到觀音廟前，先拜觀音娘娘再拜溪王。

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