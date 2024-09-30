成立65年 雲林陽明國小轉型實驗小學

崙背鄉陽明國小今年9月起正式轉型，是縣內第五所實驗小學。（記者李文德攝）

2024/09/30 05:30

校方推動「雙課綱」教學 培養偏鄉孩子創造、思考力

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣崙背鄉陽明國小成立已六十五年，受少子化影響學生數量減少，二○二二年校方推動實驗小學轉型計畫，今年八月獲教育部核可，本學年起轉型為實驗教育小學，成為縣內第五所公辦公營實驗教育小學；校方表示，學校以創造思考為教育理念推動「雙課綱」教學，盼翻轉偏鄉教育，培養孩子創造、思考力。

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縣內第5所公辦公營實小

陽明國小於一九五九年成立，前身為崙背國民小學水尾分班，主要學區學生為水尾及枋南村孩童，近來推廣食農教育、烘焙等課程，獲得好評；學校每年新生約六十人，有三成屬外學區學童就讀，家長盼教育資源再提升，校方前年起推動轉型計畫。

縣府教育處表示，今年八月教育部核定陽明國小實驗教育小學計畫，本學年度正式轉型，目前縣內公辦公營實驗小學已有華南、山峰華德福，潮厝華德福、重光及陽明國小。

食農烘焙、自然探索納課程

陽明國小校長吳書壁表示，學校辦學以「創思實驗教育」為課程理念，拓展領域創思、食農烘焙、科技創客、自然探索及農場美學五大課程，培養孩子自主探索及發揮創意思考的空間，如烘焙課程導入創思實驗教育，讓學生了解原料來源，製作過程全程由學童動腦規劃；創思力是孩子關鍵的能力，偏鄉的孩子更應被重視，盼透過實驗教育小學的教學激發孩子學習潛能。

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