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    首頁　>　雲林縣

    探討詔安客源頭 雲林貓兒干協會辦族譜展

    雲林縣貓兒干文史協會舉辦族譜文化展，將20位家族史研習班學員撰寫的自家家族史公開展示，盼引起大家探討在地文史。（記者李文德攝）

    雲林縣貓兒干文史協會舉辦族譜文化展，將20位家族史研習班學員撰寫的自家家族史公開展示，盼引起大家探討在地文史。（記者李文德攝）

    2024/09/23 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣崙背、二崙及西螺為詔安客家人主要集中地域，估計族群有兩萬五千人，為對詔安客家族群來源、群體互動關係進行探討；雲林縣貓兒干文史協會十年前成立家族史研習班，帶領四十位學員探討家族源頭，並撰寫成冊，即日起至下月十三日將廿位學員家族史首度公開展出，盼對地方發展史建立深厚基礎。

    協會總幹事楊永雄表示，學員從自家公媽龕、戶籍謄本等資料中，找尋家中不同的過往，保有「尋根問祖」意涵，如西螺、二崙、崙背的李姓家族來自福建省詔安縣秀篆鎮青龍山村，輩序詩載「先公原上客，禹甸梓垂青，世冑因方衍，昆謀應日新」，第一句能夠知道先祖來自何方，也可探究名字第二個字對應詩序，判斷是第幾代子孫。

    楊永雄表示，研習班最後將家族史撰寫為冊，以往私下展示，為探討地方根源，此次在崙背詔安客家文化館舉行族譜文化展，展示學員的家族史，歡迎對在地文史及祖源探討有興趣的民眾前往參觀。

    雲林縣貓兒干文史協會舉辦族譜文化展，將20位家族史研習班學員撰寫的自家家族史公開展示，盼引起大家探討在地文史。（記者李文德攝）

    雲林縣貓兒干文史協會舉辦族譜文化展，將20位家族史研習班學員撰寫的自家家族史公開展示，盼引起大家探討在地文史。（記者李文德攝）

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