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    首頁　>　雲林縣

    北港工藝坊重新開幕 30在地藝師助陣

    「工藝復興展」展出30名在地工藝師作品，看點十足。（記者李文德攝）

    「工藝復興展」展出30名在地工藝師作品，看點十足。（記者李文德攝）

    2024/08/28 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕已有六十年歷史的雲林縣北港鎮「北港工藝坊」為北港巷弄文化重要據點，因建築年久失修漏水，去年三月休館由縣府規劃整修，昨天重新開幕營運，邀請卅名在地藝師舉辦「工藝復興展」，現場相當熱鬧如同「入厝」般，盼重現北港古鎮巷弄風華。

    北港工藝坊建於一九六四年，當年為大商行「謙源號」所有，後作為稅務單位宿舍，曾經閒置荒廢廿多年，經縣府整修活化於二○一三年開館，後因屋頂漏水且動線不佳等因素，去年三月休館進行整修。

    昨天重新開幕，縣府文觀處長陳璧君、雲林縣傳統工藝協會總幹事蔡享潤、北港鎮長蕭美文及在地工藝師齊聚一堂，正式宣告工藝坊再出發。

    蔡享潤表示，工藝坊由該協會負責營運，此次展覽集結了卅位在地工藝師，如丁宗華木雕、周秀惠拼布、蔡爾容紙塑神像等，傳達在地工藝師精神，展覽主題「工藝復興」意即重新開館後首場展覽，展期至九月廿二日。

    陳璧君表示，此次展覽象徵工藝傳承再出發，未來工藝坊也將作為工藝文創基地，一樓作為展示空間、二樓有視聽室、課程空間等，將各類工藝師的經驗及技術傳承下去。

    北港工藝坊暌違一年多，昨重新開幕，盼再次點亮北港工藝風華。（記者李文德攝）

    北港工藝坊暌違一年多，昨重新開幕，盼再次點亮北港工藝風華。（記者李文德攝）

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