雲林劇團上百尊戲偶、設備泡水 損失30萬

紙做頭盔也因泡水腐爛，不堪使用。（記者李文德攝）

2024/08/09 05:30

60多年老偶頭腐朽 真雲林閣掌中劇團災情慘重 文觀處將協助申請急難補助

〔記者李文德／雲林報導〕上月底凱米颱風襲台，水林鄉萬興大排潰堤，造成周邊淹水，位於水北村的「真雲林閣掌中劇團」也受災嚴重，上百尊戲偶，燈光音響等設備泡水兩天，損失約卅萬元，由於接下來就是旺季，為免演出開天窗，團長李京曄先向同業調度。縣府文觀處表示，將協助向文化部申請急難補助。

為免演出開天窗 將向同業調度

李京曄指出，當時洪水再加上停電，無法及時打開倉庫鐵門搶救，戲偶、設備泡在水裡兩天，直至復電才進入，現場一片狼藉，現走進劇團中還能聞到屋內一股霉味久久無法散去，堆疊在戲籠上戲偶、偶衣經過挑選還堪用的。

李京曄表示，雖事先防範仍無奈水位高，上百尊戲偶、音響設備無法倖免，長時間慘泡水中，偶頭多處爆管、造型髮型脫膠，紙做頭盔爛掉、偶衣泡水布料變質，就連部分布景、音響燈光設備也折損。

李京曄無奈地說，音響燈光設備送修是小事，但布景發霉、偶衣硬化只能報廢，就連父親創團流傳六十多年的「協榮師」老偶頭也泡水腐朽，簡單整理後只能作收藏。

團長：恢復原規模可能要好幾年

李京曄說，初估損失超過卅萬元，眼見農曆八月、年底謝平安及劇團演出等旺季將至，面臨接踵而來的戲約只能趕緊向同業調度，也很感謝同業願意幫忙，但要恢復原規模可能要好幾年。

文觀處表示，颱風過境後立即關心縣內表演藝術團體，有團體反映木偶折損、鼓受潮等況，也提醒劇團文化部有《文化藝術團體急難補助作業要點》，於事發三個月內申請，會協助受損劇團處理申請事宜，也將持續關注縣內劇團是否還有受損狀況。

水林真雲林閣掌中劇團，因凱米颱風淹水造成倉庫內上百尊戲偶、設備泡水，損失慘重。（李京曄提供）

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