雲縣議長沈宗隆涉收賄 裁定延押二個月

2023/05/12 05:30

〔記者詹士弘／雲林報導〕涉收賄的雲林縣議會議長沈宗隆二個月收押期限將屆滿，雲林地檢署向法院聲請延長羈押，雲林地方法院昨裁定再延長羈押兩個月。沈宗隆委任律師則表示，收到裁定書後，再研議是否提抗告。

雲林地檢署偵辦沈宗隆與多位議員涉嫌收受達德集團兩千六百萬元賄賂案，沈宗隆及鍾慶郎第一時間分別以兩百萬、一百萬元交保，經檢方提出抗告，台南高分院發回雲林地院更裁，於三月十六日重新裁定沈、鍾兩人收押，目前兩個月期限即將屆滿。

雲檢為鞏固證據力，擴大偵查範圍，加上沈涉案重大原因尚未消失，認為有延長羈押必要，向雲林地院聲請兩人延長羈押。另涉嫌行賄的潘姓廠商，檢方偵訊中業已大致交代案情，已無羈押原因，於四月間向雲林地院聲請具保停止羈押，已以卅萬元具保。

雲林地院於九日針對檢方聲請沈宗隆涉嫌貪污治罪條例延長羈押進行訊問，沈宗隆律師以檢方所提理由不存在，無串證之虞，理應停止羈押提出抗辯，延押庭開了約兩個半小時。

雲林地院昨天表示，沈宗隆及鍾慶郎羈押即將於五月十六日到期，檢方聲請延長羈押，法官聽取雙方意見後，認為沈宗隆、鍾慶郎仍有羈押的原因及必要性，裁定延長羈押二個月。

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